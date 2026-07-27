금천시니어클럽, 6년 연속 노인 일자리 우수 수행기관 영예

현재 1900여개 일자리 제공 중



한 어르신 바리스타가 지난 24일 구청에 있는 노인 일자리 사업장 ‘함께그린 카페’에서 일하고 있다.

금천구 제공

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서울 금천구는 보건복지부와 한국노인인력개발원이 실시한 ‘2026년 노인 일자리 및 사회활동 지원사업 평가’에서 금천시니어클럽이 공동체사업단 우수 수행기관으로 뽑혔다고 27일 밝혔다.전국 광역·기초자치단체 노인 일자리 수행기관 1194곳을 대상으로 이뤄진 이번 평가에서 복지부는 지난해 사업 추진 실적에 대한 성과와 관리·운영, 신규 사업 추진, 공모 사업 선정 여부 등을 심사했다.금천시니어클럽은 2019년 개관 후 2년 만인 2021년 최우수 수행기관이 됐다. 2022~2025년 4년 연속 역량 활용 사업 우수기관으로 뽑혔다. 올해까지 6년 연속 노인 일자리 우수기관으로 평가받았다.구는 노인들의 전문성과 경험을 활용하는 ‘노인 역량활용 사업’과 자립형 일자리 ‘공동체사업단’을 육성해 온 성과라고 설명했다. 구는 2019년 9월 노인 바리스타가 운영하는 커피 전문점 ‘함께그린 카페’를 시작한 후 올해 초 ‘착한피자’까지 문을 열었다. 금천시니어클럽은 현재 착한상회, 착한도시락, 착한세탁소 등 20개 사업을 운영하며 1900여개 일자리를 제공하고 있다.송현주 기자