최혜경 경기도의원 “소상공인 해외 판로 개척, 현장 중심 지원 체계 구축해야”



▲최혜경 의원이 22일 도의회 의원실에서 소상공인시장진흥공단 관계자 및 도내 소상공인들과 간담회를 열고 소상공인 해외 판로 개척을 위한 현장 중심 지원 체계 구축 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 최혜경 의원(더불어민주당, 비례)이 도내 소상공인의 성공적인 해외 진출을 뒷받침하기 위해 현장의 목소리를 반영한 종합적인 지원책 마련에 나섰다.최혜경 의원은 지난 22일 소상공인 해외 판로 개척 지원을 위한 정책 간담회를 열고, 관련 기관 관계자 및 지역 소상공인들과 실질적인 해외 진출 방안을 다각도로 논의했다.이날 간담회에는 송병현 소상공인시장진흥공단 경기남부지역본부 성장지원팀장과 오광용 하남센터장을 비롯해 도내 소상공인들이 참석했다. 참석자들은 현재 운영 중인 해외 진출 지원 사업의 현황을 점검하고, 현지 진출 과정에서 발생하는 애로사항과 이를 해소하기 위한 정책 개선책에 대해 의견을 교환했다.최혜경 의원은 “현재 해외 진출 지원 사업이 행사성·단기성 지원에 머무르지 않는지 면밀히 점검할 필요가 있다”며 “지난 사업의 경쟁률과 지원 규모, 실제 해외 진출 및 후속 성과까지 객관적으로 분석해 정책 효과를 검증해야 한다”고 지적했다.간담회에 참석한 한 소상공인은 “해외 진출에서 가장 필요한 것은 물류비나 항공료 지원보다 현지 인허가와 법률 문제, 운영 인력 확보 등 실질적인 현지 지원”이라며 “공공이 해외 거점을 확보해 소상공인이 순환 입점할 수 있는 구조를 마련하는 것이 더욱 현실적인 지원 방식”이라고 의견을 밝혔다.이에 최 의원은 “해외 시장에서는 현지 소비문화와 시장 특성에 맞춘 제품 현지화와 컨설팅이 무엇보다 중요하다”며 “시장 조사부터 제품 개선, 인허가, 법률 자문, 현지 운영까지 이어지는 종합 지원 체계를 구축해야 소상공인의 성공 가능성을 높일 수 있다”고 당부했다.이어 “해외 진출은 개별 소상공인이 감당하기 어려운 위험과 비용이 수반되는 만큼 공공이 해외 거점을 확보하고 안정적인 판로를 마련하는 역할을 해야 한다”며 “현장의 목소리를 반영해 소상공인이 실질적으로 체감할 수 있는 해외 판로 개척 정책을 만들어 나가겠다”고 덧붙였다.양승현 리포터