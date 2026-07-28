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차유미 경기도의원, 경기도의료원 노조와 통상임금 등 현안 논의

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▲차유미 의원이 23일 도의회에서 이건희 의원, 유호준 의원 및 민주노총 전국보건의료산업노동조합 경기도의료원 지부장단과 정담회를 열고 통상임금 등 노사 주요 현안 해결 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)


경기지역 주요 의료기관들의 임금·단체협약 타결로 파업 위기가 일단락된 가운데, 경기도의료원은 노사 간 핵심 쟁점에 대한 협상이 난항을 겪으며 진통이 이어지고 있다.

경기도의회 보건복지위원회 차유미 의원(조국혁신당, 비례)은 지난 23일 민주노총 전국보건의료산업노동조합 경기도의료원 5개 병원(수원·파주·이천·안성·포천) 지부장단과 정담회를 개최하고, 의료원 노사 간 주요 현안과 현장의 애로사항을 청취했다.

이날 정담회에는 이건희 의원(더불어민주당, 남양주1)과 유호준 의원(더불어민주당, 남양주6)이 함께 자리해 경기도의료원 노사 갈등의 원인 분석과 실질적인 해결 방안, 제도적 개선 과제 등에 대해 깊이 있게 논의했다.

노조 측은 2022년과 2025년 노사 합의사항이 경기도의 승인 지연 등으로 수년째 이행되지 못하고 있으며, 통상임금 산정 및 반영 문제 역시 장기간 해결되지 않은 채 답보 상태에 머물러 있다고 호소했다.

특히 전산대기수당과 정근수당의 경우, 노사 간 합의뿐만 아니라 중앙노동위원회와 지방노동위원회의 조정안까지 도출되었음에도 경기도가 지급 기준일 등을 이유로 승인을 미루고 있다고 지적하며, 합의 내용의 조속한 이행을 촉구했다.

이에 대해 경기도는 행정안전부의 지방공공기관 총인건비 관리기준 및 예산 편성 지침 등 관련 규정 위반 가능성을 염두에 두고 승인에 신중한 입장을 보이는 것으로 알려졌다. 「지방출자출연법」상 경기도 출연기관인 경기도의료원은 보수체계 등 주요 규정 개정 시 관할 지자체인 경기도와 사전 협의를 거쳐야 한다.

차유미 의원은 “노조가 제기한 사항에 대해 관련 법령과 행정지침, 예산 기준 등을 면밀히 검토하고, 집행부와도 논의의 자리를 마련해 현안을 다각도로 검토하겠다”고 밝혔다.

양승현 리포터
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