정병용 하남시의회 의장, 하남시축구협회와 간담회… 축구장 시설 개선 논의

선동 체육시설 재구성과 하남종합운동장 인조잔디 교체 요청

농구장 이전·풋살구장 설치 등 생활체육시설 개선 방안 논의

“축구인들이 체감할 수 있는 시설 개선 위해 적극 협의”



하남시의회 정병용 의장이 지난 27일 하남시의회 의장실에서 김현중 하남시축구협회장과 하남시청 체육진흥과 관계자 등과 함께 선동 체육시설 재구성 및 축구장 시설 개선 방안을 논의하고 있다. 하남시의회 제공

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하남시의회 정병용 의장(더불어민주당, 다선거구: 미사1·2동)이 지역 축구 동호인들의 편의 증진과 안전한 체육활동 보장을 위해 시설 개선 방안 모색에 팔을 걷어붙였다.정 의장은 지난 27일 하남시의회 의장실에서 하남시축구협회와 간담회를 열고 지역 축구 발전과 체육시설 환경 개선을 위한 현장 의견을 청취했다. 이날 간담회에는 정 의장을 비롯해 하남시청 체육진흥과 관계자와 김현중 하남시축구협회장 등 축구협회 관계자들이 참석했다.간담회에서는 축구 동호인들의 편의와 안전을 증진하기 위해 ▲선동 체육시설 재구성 ▲하남종합운동장 인조잔디 교체 ▲농구장 이전 및 풋살구장 신설 ▲선동 체육시설 천막 및 펜스망 교체 등 다각도의 개선 방안이 심도 있게 논의됐다.김현중 하남시축구협회장은 “정병용 의장께서 축구에 대한 남다른 애정과 관심을 보여주셔서 감사드린다”며 “선동 체육시설 재구성과 종합운동장 인조잔디 교체 등 축구 동호인들의 요구사항을 적극적으로 검토해 보다 안전하고 쾌적한 운동 환경을 조성해 주시길 바란다”고 말했다.정 의장은 “앞서 김용만 국회의원과 함께 참석한 하남시축구협회 상비군 시무식에서도 선동 체육시설 재구성에 대한 현장의 목소리를 들었다”며 “이후 관계 부서에 관련 자료를 요구하는 등 지속적인 관심을 갖고 추진 상황을 살피고 있다”고 밝혔다.이어 “축구는 시민들의 생활체육 참여와 건강 증진에 중요한 역할을 하는 만큼 축구인들이 안전하고 쾌적하게 운동할 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다”고 강조했다.또한 “선동 체육시설 재구성을 비롯해 이번 간담회에서 논의된 사항들이 실질적인 시설 개선으로 이어질 수 있도록 하남시와 관계 기관에 적극적인 검토를 요청하고 지속적으로 협의하겠다”고 말했다.한편, 정 의장은 축구인들이 계절에 구애받지 않고 쾌적하게 운동할 수 있도록 보조구장 실내 더그아웃 설치를 추진하고 있으며, 체육 시설 환경을 지속해서 개선해 생활체육 저변 확대와 활성화에 꾸준한 노력을 기울이고 있다.류정임 리포터