정병용 하남시의회 의장, 하남시축구협회와 간담회… 축구장 시설 개선 논의

선동 체육시설 재구성과 하남종합운동장 인조잔디 교체 요청
농구장 이전·풋살구장 설치 등 생활체육시설 개선 방안 논의
“축구인들이 체감할 수 있는 시설 개선 위해 적극 협의”
|하남시의회 정병용 의장이 지난 27일 하남시의회 의장실에서 김현중 하남시축구협회장과 하남시청 체육진흥과 관계자 등과 함께 선동 체육시설 재구성 및 축구장 시설 개선 방안을 논의하고 있다. 하남시의회 제공
하남시의회 정병용 의장(더불어민주당, 다선거구: 미사1·2동)이 지역 축구 동호인들의 편의 증진과 안전한 체육활동 보장을 위해 시설 개선 방안 모색에 팔을 걷어붙였다.
정 의장은 지난 27일 하남시의회 의장실에서 하남시축구협회와 간담회를 열고 지역 축구 발전과 체육시설 환경 개선을 위한 현장 의견을 청취했다. 이날 간담회에는 정 의장을 비롯해 하남시청 체육진흥과 관계자와 김현중 하남시축구협회장 등 축구협회 관계자들이 참석했다.
간담회에서는 축구 동호인들의 편의와 안전을 증진하기 위해 ▲선동 체육시설 재구성 ▲하남종합운동장 인조잔디 교체 ▲농구장 이전 및 풋살구장 신설 ▲선동 체육시설 천막 및 펜스망 교체 등 다각도의 개선 방안이 심도 있게 논의됐다.
김현중 하남시축구협회장은 “정병용 의장께서 축구에 대한 남다른 애정과 관심을 보여주셔서 감사드린다”며 “선동 체육시설 재구성과 종합운동장 인조잔디 교체 등 축구 동호인들의 요구사항을 적극적으로 검토해 보다 안전하고 쾌적한 운동 환경을 조성해 주시길 바란다”고 말했다.
정 의장은 “앞서 김용만 국회의원과 함께 참석한 하남시축구협회 상비군 시무식에서도 선동 체육시설 재구성에 대한 현장의 목소리를 들었다”며 “이후 관계 부서에 관련 자료를 요구하는 등 지속적인 관심을 갖고 추진 상황을 살피고 있다”고 밝혔다.
또한 “선동 체육시설 재구성을 비롯해 이번 간담회에서 논의된 사항들이 실질적인 시설 개선으로 이어질 수 있도록 하남시와 관계 기관에 적극적인 검토를 요청하고 지속적으로 협의하겠다”고 말했다.
한편, 정 의장은 축구인들이 계절에 구애받지 않고 쾌적하게 운동할 수 있도록 보조구장 실내 더그아웃 설치를 추진하고 있으며, 체육 시설 환경을 지속해서 개선해 생활체육 저변 확대와 활성화에 꾸준한 노력을 기울이고 있다.
류정임 리포터