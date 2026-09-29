서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 가을밤 걷고, 포인트도 챙기세요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용산구, ‘한남 재정비촉진지구 지역난방 안정 공급

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

성동, 스마트쉼터 50곳 ‘히어링루프’ 개선

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

종로 댕댕이들, 목줄 풀고 제대로 논다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘성북동 국가유산 야행’ 보러 밤마실 떠나볼까

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

새달 2~3일 밤 배경으로 공연
전시·해설·체험 등 볼거리 다양


  •
지난해 9월 서울 성북구 성북동 일대에서 열린 밤마실 행사에서 전통공연이 펼쳐지고 있다.
성북구 제공


서울 성북구가 주최하고 성북문화원이 주관하는 ‘2026 성북동 국가유산 야행’이 다음 달 2~3일 열린다. 2017년 시작한 ‘성북동 국가유산 야행’은 밤 풍경을 배경으로 국가유산을 둘러보고 공연·전시·해설·체험을 즐기는 야간 문화 행사다.

28일 구에 따르면 올해 주제는 ‘성북동에 그 가(家) 있다’다. 집을 뜻하는 ‘가(家)’를 비롯해 거리(街), 아름다움(佳)이란 의미를 담았다. 성북동의 공간과 그곳에 살았던 사람, 예술 이야기를 연결해 방문객이 거리를 걸으며 장소마다 깃든 역사와 문화를 만나도록 했다. 성북동에는 조선부터 근현대에 이르는 국가유산과 문화시설이 풍부하다. 한양도성, 만해한용운심우장, 최순우 옛집, 성북선잠박물관, 성북근현대문학관 등이 대표적이다.

대표 프로그램 ‘기억을 걷는 밤길’에서는 문화관광해설사와 함께 밤길을 걸으며 역사 이야기를 들을 수 있다. 주민과 대학, 예술단체가 참여하는 무대를 비롯해 국가무형유산 보유자 공연, 지휘자 아드리엘 김의 클래식 공연 ‘선율이 머무는 가(佳)’ 등의 행사도 있다. 자유 관람이 원칙이며 일부 프로그램은 예약이 필요하다.


송현주 기자
2026-09-29 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“학생 와야 신촌 다시 살아나” 청년에 로그인하는

박운기 구청장 두 번째 간담회

배봉산 노을 속에 펼쳐진 음악회… 선물 같았던 동대

노을음악회 즐긴 최동민 구청장

송파 석촌호수서 어르신 한마당

태권도시범·퓨전국악·트로트공연 서강석 청장 “헌신과 노고 감사”

용산구, ‘한남 재정비촉진지구 지역난방 안정 공급’

용산구, 한국지역난방공사-한남2·3·4·5구역 조합

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr