서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 가을밤 걷고, 포인트도 챙기세요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용산구, ‘한남 재정비촉진지구 지역난방 안정 공급

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

성동, 스마트쉼터 50곳 ‘히어링루프’ 개선

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

종로 댕댕이들, 목줄 풀고 제대로 논다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서초, 65세 이상 어르신에 연 최대 24만원 교통비 지원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

11월 시내·마을버스부터 적용
전성수 구청장 “생활복지 확대”


  •
전성수 서울 서초구청장


서울 서초구가 기존 효도버스와 문화버스 운영에 더해 65세 이상의 일상 이동을 지원하는 ‘어르신 교통비 지원사업’을 시행한다고 29일 밝혔다.

그동안 ‘찾아가는 서초 전성수다’ 등 소통 현장에서 나온 목소리를 반영해 어르신 교통복지를 촘촘하게 지원하기 위해 마련됐다.

구에 주민등록을 두고 있는 65세 이상이 대상이다. 시내·마을버스를 이용하면 분기별 최대 6만원, 연 최대 24만원까지 사용한 교통비를 환급받을 수 있다. 어르신 교통비 지원은 11월 1일 이후 시내·마을버스 이용분부터 적용된다. 11월 이용분은 정산 절차를 거쳐 12월 말 지급 예정이다. 이후엔 3개월 단위로 사용액을 정산해 3·6·9·12월에 신청자 본인 명의 계좌로 환급액이 입금된다.

사전 접수는 10월 1일부터 시작한다. 신청은 온라인 또는 방문으로 가능하다. 온라인 신청은 어르신 교통비 지원 통합포털 홈페이지에 계좌번호와 사용 중인 어르신 우대용 교통카드 번호를 등록하면 된다. 각 동 주민센터에서 방문 접수도 병행한다. 본인 신분증, 어르신 우대용 교통카드, 통장을 가지고 주소지 동주민센터로 방문하면 된다.

구는 우면·내곡동 등 지하철 접근성이 떨어지는 곳에 살고 있는 주민도 부담 없이 건강하고 활기찬 노후를 보낼 수 있을 것으로 기대한다.

전성수 구청장은 “기존 효도버스와 문화버스에 일상 속 버스비 지원까지 더해 어르신들이 체감할 수 있는 생활밀착형 복지정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

송현주 기자
2026-09-30 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“학생 와야 신촌 다시 살아나” 청년에 로그인하는

박운기 구청장 두 번째 간담회

배봉산 노을 속에 펼쳐진 음악회… 선물 같았던 동대

노을음악회 즐긴 최동민 구청장

송파 석촌호수서 어르신 한마당

태권도시범·퓨전국악·트로트공연 서강석 청장 “헌신과 노고 감사”

용산구, ‘한남 재정비촉진지구 지역난방 안정 공급’

용산구, 한국지역난방공사-한남2·3·4·5구역 조합

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr