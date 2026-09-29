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풀빛으로 물드는 송파, 자치구 최초 정원 축제 연다

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신천근린공원서 새달 1~2일 개최
가드닝 체험 외 토크 콘서트까지

송파구는 서울 자치구 최초로 ‘정원문화’를 주제로 축제를 연다고 28일 밝혔다.

구는 10월 1~2일 ‘2026 송파 정원문화페스타-송파, 함께 가꾸는 정원도시’를 개최한다. 일상의 모든 영역에서 자연스럽게 정원문화를 확산하기 위해 기획된 이 축제는 다양한 공연과 강연, 체험 등으로 구성됐다.

첫날인 1일 오전 10시에는 송파 마을정원사와 주민들이 꾸미는 ‘팝업 정원’에서 ‘가드닝 체험’이 열린다. 이어 오후 2시 한국 풀피리 협회와 함께하는 ‘풀잎으로 부르는 노래’ 공연이 열린다.

2일에는 오전 11시 정원문화축제 및 신천근린공원﻿ 리뉴얼 개장식을 시작으로 12시 알레스트링 콰르텟 앙상블의 현악 4중주가 이어진다. 오후 3시부터는 영국 RHS(영국왕립원예협회) 첼시 플라워쇼에서 세 차례 골드메달을 수상한 정원디자이너 황지해 작가의 토크 콘서트를 연다.

서강석 구청장은 “﻿일상에 정원과 문화를 함께 만들어가고자 축제를 준비했다”며 “구민과 방문객 모두가 신천근린공원의 놀라운 변화와 특색 있는 정원문화를 마음껏 즐기시길 바란다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-09-29 19면
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