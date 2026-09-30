담양군, 담양호 생태탐방로 사업 전면 수정…‘보도교’ 빼고 ‘순환형’ 튼다

당초 추진 미르교, 정밀 지반조사서 추가 공사비·안전성 문제 불거져

140억 투입, 단절 숲길·수변 연결…2027년 착공·2029년 준공 목표



담양호 호수와 주변 생태 탐방로 야간 전경. (담양군 제공)

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전남광주 담양군이 담양호 일대 관광 기반을 확충하기 위해 추진해 온 ‘담양호권 생태탐방로 조성사업’의 방향을 전면 수정했다.당초 담양호를 가로지르는 보도교를 건설하려던 계획을 철회하고, 담양호 전체를 연결하는 순환형 생태탐방로를 구축하기로 결정했다.군은 당초 담양호를 가로지르는 보도교인 가칭 ‘미르교’ 건설을 추진했으나, 정밀 지반 조사 및 실시설계 과정에서 안전성 확보를 위한 가설 장비와 기초공사비가 눈덩이처럼 늘어나는 문제가 발생했다고 30일 밝혔다.수심과 지반 구조, 홍수위 등을 종합 검토한 결과 사업비 부담이 과중해지고 안전 확보가 어렵다는 판단을 내린 것이다.이에 군은 관계 기관 협의와 종합 검토를 거쳐 보도교 신설 대신 담양호 주변 탐방로를 하나로 잇는 순환형 생태탐방로 조성으로 사업 구상을 변경했다.새롭게 추진되는 사업은 총사업비 140억원을 투입해 단절된 담양호 주변 숲길과 수변 산책로를 연결하고, 인근 마을과 대표 관광지인 용마루길을 잇는 탐방 동선을 다각화하는 것이 골자다.또한 담양호의 탁 트인 수변 경관과 인공폭포를 한눈에 감상할 수 있는 수상 산책로 및 야간 조명을 설치하고, 탐방로 전 구간에 대한 안전시설을 대폭 보강한다.관광객의 체류 여건을 개선하기 위해 주차장과 수변공원 등 휴식·편의 공간도 단계적으로 확충한다. 이를 통해 방문객이 인근 마을과 지역 상권으로 자연스럽게 유입되도록 유도해 지역 경제 활성화까지 도모하겠다는 구상이다.앞서 군은 지난 22일 용면사무소에서 주민설명회를 열고 사업 변경 배경과 향후 계획을 설명했으며, 주민과 이장단의 의견을 청취했다.담양군 관계자는 “주민설명회에서 제시된 다양한 의견을 기본 및 실시설계 과정에 적극 검토·반영할 예정”이라며 “관계기관 협의 등 남은 행정절차를 차질 없이 진행해 2027년 착공, 2029년 준공을 목표로 사업을 추진하겠다”고 말했다.임형주 기자