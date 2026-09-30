서울Pn

검색

서울 가을밤 걷고, 포인트도 챙기세요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용산구, ‘한남 재정비촉진지구 지역난방 안정 공급

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

성동, 스마트쉼터 50곳 ‘히어링루프’ 개선

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

종로 댕댕이들, 목줄 풀고 제대로 논다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

담양군, 담양호 생태탐방로 사업 전면 수정…‘보도교’ 빼고 ‘순환형’ 튼다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

당초 추진 미르교, 정밀 지반조사서 추가 공사비·안전성 문제 불거져
140억 투입, 단절 숲길·수변 연결…2027년 착공·2029년 준공 목표


  •
담양호 호수와 주변 생태 탐방로 야간 전경. (담양군 제공)


전남광주 담양군이 담양호 일대 관광 기반을 확충하기 위해 추진해 온 ‘담양호권 생태탐방로 조성사업’의 방향을 전면 수정했다.

당초 담양호를 가로지르는 보도교를 건설하려던 계획을 철회하고, 담양호 전체를 연결하는 순환형 생태탐방로를 구축하기로 결정했다.

군은 당초 담양호를 가로지르는 보도교인 가칭 ‘미르교’ 건설을 추진했으나, 정밀 지반 조사 및 실시설계 과정에서 안전성 확보를 위한 가설 장비와 기초공사비가 눈덩이처럼 늘어나는 문제가 발생했다고 30일 밝혔다.

수심과 지반 구조, 홍수위 등을 종합 검토한 결과 사업비 부담이 과중해지고 안전 확보가 어렵다는 판단을 내린 것이다.

이에 군은 관계 기관 협의와 종합 검토를 거쳐 보도교 신설 대신 담양호 주변 탐방로를 하나로 잇는 순환형 생태탐방로 조성으로 사업 구상을 변경했다.

새롭게 추진되는 사업은 총사업비 140억원을 투입해 단절된 담양호 주변 숲길과 수변 산책로를 연결하고, 인근 마을과 대표 관광지인 용마루길을 잇는 탐방 동선을 다각화하는 것이 골자다.

또한 담양호의 탁 트인 수변 경관과 인공폭포를 한눈에 감상할 수 있는 수상 산책로 및 야간 조명을 설치하고, 탐방로 전 구간에 대한 안전시설을 대폭 보강한다.

관광객의 체류 여건을 개선하기 위해 주차장과 수변공원 등 휴식·편의 공간도 단계적으로 확충한다. 이를 통해 방문객이 인근 마을과 지역 상권으로 자연스럽게 유입되도록 유도해 지역 경제 활성화까지 도모하겠다는 구상이다.

앞서 군은 지난 22일 용면사무소에서 주민설명회를 열고 사업 변경 배경과 향후 계획을 설명했으며, 주민과 이장단의 의견을 청취했다.

담양군 관계자는 “주민설명회에서 제시된 다양한 의견을 기본 및 실시설계 과정에 적극 검토·반영할 예정”이라며 “관계기관 협의 등 남은 행정절차를 차질 없이 진행해 2027년 착공, 2029년 준공을 목표로 사업을 추진하겠다”고 말했다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“학생 와야 신촌 다시 살아나” 청년에 로그인하는

박운기 구청장 두 번째 간담회

배봉산 노을 속에 펼쳐진 음악회… 선물 같았던 동대

노을음악회 즐긴 최동민 구청장

송파 석촌호수서 어르신 한마당

태권도시범·퓨전국악·트로트공연 서강석 청장 “헌신과 노고 감사”

용산구, ‘한남 재정비촉진지구 지역난방 안정 공급’

용산구, 한국지역난방공사-한남2·3·4·5구역 조합

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr