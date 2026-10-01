붉게 물든 ‘맨드라미의 섬’ 신안 병풍도…가을 섬 여행객 맞이

10월 한 달간 집중 홍보… 맨드라미 정원·12사도 순례길 등 볼거리 풍성
전남광주 신안군 병풍도가 가을을 맞아 형형색색으로 만개한 맨드라미로 섬 전체를 수놓으며 대표적인 가을 섬 여행지로 눈길을 끌고 있다.
푸른 바다와 조화를 이룬 맨드라미의 이색적인 풍경은 일상에서 벗어나 자연을 만끽하려는 방문객들에게 색다른 즐거움을 선사한다.
병풍도는 10월이 되면 섬 곳곳에 펼쳐진 맨드라미 정원이 거대한 하나의 정원으로 변모한다. 꽃길을 따라 걷다 보면 한적한 섬마을 풍경과 탁 트인 바다가 한눈에 들어와 자연 속에서 휴식과 재충전의 시간을 가질 수 있다.
특히 맨드라미 정원 외에도 12사도 순례길, 1.3㎞ 길이의 병풍바위 등 섬 고유의 자연·문화 관광자원이 어우러져 한층 더 풍성한 볼거리를 제공한다.
병풍도로 이동하려면 지도읍 송도항이나 압해읍 송공항에서 여객선을 이용하면 된다. 송도항 출발 여객선은 보기항 공사 여파로 현재 기항지가 나리섬선착장으로 변경 운항 중이며 병풍도까지 약 50분이 소요된다. 송공항에서 출발할 경우 약 1시간 10분이 걸린다.
신안군 관계자는 “푸른 바다와 가을 정취를 머금은 맨드라미 섬길을 걷다 보면 지친 일상의 분주함을 잠시 내려놓고 자연이 주는 여유를 느낄 수 있을 것”이라고 말했다.
신안 임형주 기자
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