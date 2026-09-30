남종섭 경기도의회 의장, 지방의회법 제정 연대 ‘기초의회’까지 넓힌다



▲남종섭 대한민국시도의회의장협의회장(왼쪽 넷째)과 이상주 대한민국시군자치구의회의장협의회장(오른쪽 넷째) 등 양 협의회 주요 관계자들이 30일 여수에서 만나 지방의회법 연내 제정을 위한 연대를 다짐하고 있다. (사진=경기도의회)



▲남종섭 대한민국시도의회의장협의회장(오른쪽)이 30일 여수에서 시군자치구의회의장협의회 관계자들과 원탁에 둘러앉아 지방의회법 제정 추진 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)



▲대한민국시도의회의장협의회와 대한민국시군자치구의회의장협의회 회장단이 30일 여수에서 열린 간담회에서 손을 모아 지방의회법 제정을 위한 공동 대응 결의를 다지고 있다. (사진=경기도의회)

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남종섭 경기도의회 의장(더민주, 용인3)이 ‘지방의회법’ 제정을 위한 연대를 전국 광역의회에서 기초의회로 넓히고 있다.대한민국시도의회의장협의회장인 남 의장은 30일 오후 전남 여수에서 이상주 대한민국시군자치구의회의장협의회장(신안군의회 의장), 박일배 수석부회장(양산시의회 의장), 최주만 사무총장(전주시의회 의장), 심윤정 대변인(해운대구의회 의장) 등을 만나 지방의회법 연내 제정을 위한 협력 방안을 논의했다.이날 회동에는 박종혁 시도의회의장협의회 사무총장(인천광역시의회 의장), 신민호 시도의회운영위원장협의회 회장(전남광주특별시의회 운영위원장), 최종현 경기도의회 지방의회법 제정 추진 TF 단장도 함께했다.지방의회의 양대 축인 두 협의회는 지방의회법 제정을 위해 광역의회와 기초의회가 함께 대응하고, 지방의회 현장의 요구를 국회와 정부에 전달하는 데 힘을 모으기로 했다.특히 남 의장은 오는 10월 27일 국회에서 열리는 ‘전국 지방의회 의원대회’에 전국 기초·광역의회가 함께 참여해 지방의회법 제정과 지방의회의 독립성·자율성 강화를 위한 공동 의지를 밝히자고 제안했다.남 의장은 “지방의회법 제정은 광역의회만의 과제가 아니라 전국 모든 지방의회가 함께 풀어야 할 과제”라며 “주민과 가장 가까운 기초의회까지 힘을 모아야 국회와 정부에도 지방의회의 뜻을 분명하게 전달할 수 있다”고 말했다.이어 “기초·광역의회가 현장의 요구를 함께 모아 지방의회법이 올해 안에 제정될 수 있도록 공동 대응을 이어가자”라고 밝혔다.남 의장은 앞서 이날 오전 대전에서 열린 ‘2026년 지방의회 아카데미’ 개회식에도 참석해 참석 의원들과 연내 법 제정을 위한 전국 지방의회의 연대 필요성을 강조했다. 아카데미에는 전국 지방의원과 의회 관계자 131명이 참석했다.이어 ‘대한민국시도의회운영위원장협의회 제12대 전반기 제2차 정기회’에도 참석, 전국 광역의회 운영위원장들과 지방의회법 제정 필요성에 대한 공감대를 확인하고, 연내 제정을 위한 협력을 강조했다.한편, 남 의장은 전날 열린 대한민국시도의회의장협의회 임시회에서 ‘지방의회법 조속 제정 촉구안’을 제20대 협의회 전반기 제1호 안건으로 채택한 데 이어 이날 시·군·구의회와의 협력까지 넓히며, 지방의회법 제정을 위한 공동 대응을 이어가고 있다.양승현 리포터