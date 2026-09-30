최유희 서울시의원, ‘2026 양성평등정책대상’ 우수상 수상

유보통합 제도적 기반 마련과 정책 조정 등 교육·돌봄 분야 의정활동 이어와

돌봄의 공공책임 강화와 교육·보육 서비스 격차 완화 통해 일·생활 균형 지원



최유희 의원이 ‘제4회 2026 양성평등정책대상’ 지방의원 부문 우수상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공



최유희 의원이 ‘제4회 2026 양성평등정책대상’ 수상자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공



최유희 의원이 ‘제4회 2026 양성평등정책대상’ 시상식에 참석해 행사를 지켜보고 있다. 서울시의회 제공

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서울시의회 최유희 의원(국민의힘, 용산구2)이 30일 열린 ‘제4회 2026 양성평등정책대상’에서 지방의원 부문 우수상을 수상했다. 이번 시상에서는 지방자치단체와 지방의원의 양성평등 관련 활동과 향후 정책계획 등을 심사해 수상자를 선정했으며, 최 의원은 지방의원 부문 우수상 수상자 명단에 이름을 올렸다.최 의원은 영유아 교육·보육 통합의 제도적 기틀을 다지는 동시에, 돌봄을 개별 가정을 넘어선 공공정책의 핵심 과제로 다루는 데 의정활동의 역량을 집중해왔다. 특히 유치원과 어린이집으로 이원화된 교육 및 보육 체계를 통합하는 과정에서 보호자와 현장의 목소리를 꾸준히 반영할 수 있도록 ‘서울시교육청 유보통합추진자문위원회 설치 및 운영 조례’를 대표발의하며 든든한 제도적 기반을 구축했다.제도 마련 이후에는 유보통합추진자문위원회 위원장으로 활동하며 정책 조정과 현장 의견수렴을 이어왔다. 서울시교육청 유보통합추진자문위원회는 유아교육과 보육의 이원화된 체계를 통합하는 과정에서 교육·보육 현장의 다양한 의견을 정책에 반영하기 위한 자문기구이며, 위원장으로 선출된 이후 서울형 유보통합의 추진 방향과 현장 적용과제를 논의해 왔다.최 의원은 이번 수상을 계기로 돌봄의 공공책임을 강화하고 부모가 돌봄과 경제활동을 안정적으로 병행할 수 있는 환경을 만드는 데 의정활동을 이어갈 계획이다.아울러 유보통합이 단지 형식적인 제도 정비에 그치지 않고, 아이들이 어떤 기관에 맡겨지더라도 차별 없는 교육·돌봄을 보장받는 시스템으로 구현될 수 있도록 현장의 다양한 의견을 꾸준히 청취하며 정책 수립 및 개선에 적극 담아낼 계획이다.류정임 리포터