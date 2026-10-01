울산 중학교 몸싸움 뒤 1학년생 뇌출혈



울산시교육청

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

울산의 한 중학교 화장실에서 벌어진 동급생 간 폭력으로 1학년 학생이 뇌출혈 진단을 받고 두 번의 뇌수술을 치르는 중태에 빠졌다.1일 울산강북교육지원청과 경찰 등에 따르면 지난달 11일 울산 북구의 모 중학교 교내 화장실에서 1학년 남학생 A군과 동급생 B군 사이에 몸싸움이 벌어졌다.다툼 직후 A군은 의식을 잃고 극심한 구토와 경련 증세를 보이며 쓰러졌다.곧바로 인근 병원으로 긴급 이송된 A군은 대뇌와 소뇌 출혈 진단을 받았으며, 상태가 급격히 악화돼 하루 동안 두 차례에 걸쳐 뇌수술을 받았다.A군은 현재 의식을 회복했으나 사고 당시 상황을 전혀 기억하지 못하고 있으며, 스스로 걷거나 음식을 삼키지 못해 재활 치료를 받고 있다.관할 교육지원청은 해당 사건을 학교폭력 사안으로 정식 접수하고 전담 조사관을 파견했다.강북교육지원청 관계자는 “현재 학생들을 상대로 정확한 사실관계를 파악 중”이라고 밝혔다.경찰도 화장실 주변 복도 CCTV 영상과 목격자 진술을 확보해 다툼의 정확한 경위와 신체적 접촉 과정 등을 수사하고 있다.울산 조원일 기자