3~4일 영종도서 EDM 페스티벌…“외국인 3만명 방문”

인스파이어 리조트서 개최…티에스토 등 80여 팀 출연



2026 이디씨 코리아 포스터. 인천시 제공

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인천 영종도에서 글로벌 일렉트로닉 댄스 뮤직(EDM) 페스티벌이 열려 외국인 3만명을 포함한 관람객 5만여명이 찾을 전망이다.인천시는 오는 3∼4일 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 ‘2026 이디씨 코리아’(EDC KOREA)가 개최된다고 1일 밝혔다.일렉트릭 데이지 카니발(Electric Daisy Carnival·EDC)은 대형 무대 연출과 체험형 콘텐츠로 알려진 글로벌 EDM 페스티벌 브랜드다. 이번 행사는 인섬니악(Insomniac)과 원펄스그룹코리아가 주최·주관하고 인천시와 인천관광공사가 후원한다.행사에는 티에스토(Tiesto)와 디제이 스네이크(DJ Snake) 등 국내외 정상급 EDM 아티스트 80여팀이 출연한다. 행사장은 메인 무대인 ‘키네틱 필드(Kinetic Field)’를 비롯해 ‘서킷 그라운드(Circuit Ground)’, ‘스테레오 블룸(Stereo Bloom)’, ‘바이오닉 정글(Bionic Jungle)’, ‘붐 박스(Boom Box)’ 등 5개 무대로 꾸며진다.시는 내국인 2만명과 외국인 3만명 등 총 5만여명이 방문할 것으로 예상하고 있다. 외국인 관람객 유입이 지역 숙박·쇼핑·식음 등 연관 산업 활성화와 관광도시 인지도 제고에 도움이 될 것으로 기대한다.또 이번 행사가 인천의 마이스(MICE) 기반시설과 공항 접근성을 알리고 국제 문화·관광도시로서 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 보고 있다.김영신 시 국제협력국장은 “인천이 비즈니스 마이스(MICE)를 넘어 대형 문화 이벤트까지 아우르는 글로벌 도시로 도약하는 계기가 될 것”이라고 말했다.강남주 기자