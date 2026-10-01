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여수시, 섬섬여수페이 특별 할인 추진

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충전 할인과 결제 할인 결합해 최대 20%의 혜택 제공
섬섬여수페이 대규모 특별 할인 홍보물.


전남광주 여수시가 여수세계섬박람회 기간 지역 상권에 활력을 더하기 위해 카드형 여수사랑상품권(섬섬여수페이) 대규모 특별 할인을 추진한다.

이번 특별 할인은 충전 할인과 결제 할인을 결합해 최대 20%의 혜택을 제공한다.

특히 이번에 충전한 상품권뿐만 아니라 기존에 보유한 상품권으로도 결제 할인을 받을 수 있어 ​기존 상품권 보유자도 혜택을 누릴 수 있도록 구성했다.

할인은 오는 10월 2일 오전 9시부터 충전 할인 100억원, 결제 할인 100억원 규모로 시행되며, 각각 예산이 소진되면 조기 종료된다.

자세한 사항은 지역 상품권 ‘chak(착)’ 앱 공지 사항에서 확인하면 된다.

결제 할인은 5000원 이상 결제 시 10%가 적용된다.

가맹점 영수증에는 할인 전 금액이 표시되며, 할인 내력은 지역상품권 ‘chak(착)’ 앱 ‘이용 내력-결제’에서 해당 결제 건을 선택한 후 ‘프로모션 할인’ 항목으로 확인할 수 있다.

시는 지난달 시행한 결제 할인에서 가맹점 1개소당 평균 상품권 관련 매출액이 138만 2770원으로, 전월 103만 5712원보다 33.5% 증가한 것으로 나타난 결과를 바탕으로 지역 내 소비 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 이번 특별 할인을 다시 추진한다.

시 관계자는 “연휴 기간 시민과 관광객들이 여수의 맛과 멋을 즐기며 지역 상권에도 활력을 더할 수 있도록 이번 할인 정책을 마련했다”며 “시민과 소상공인은 물론 관광객들도 ​섬섬여수페이의 혜택을 누리시길 바란다”고 말했다.

한편 시는 소상공인의 경영 부담을 덜기 위해 ‘QR 결제’ 도입을 적극 권장하고 있으며, 도입 시 카드 수수료가 면제되는 만큼 많은 소상공인의 적극적인 동참을 당부했다.

여수 류지홍 기자
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