서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시, 2030년까지 자율주행 시내버스 500대

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울 전체가 디자인 전시장…‘서울디자인위크’ 개막

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울, 노후고가 해체공사 안전관리 전면 강화

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

인공지능 카메라, 현장서 위험 감지…서초, ‘엣지

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성북, 65세 이상 어르신 대상 독감·코로나-19 예방접종 시작

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

서울 삼선동에 있는 성북구청.
성북구 제공


서울 성북구가 가을·겨울철 호흡기 감염병 유행에 대비해 65세 이상 어르신을 대상으로 ‘2026~2027절기 인플루엔자와 코로나-19 무료 예방접종’을 10월부터 차례대로 실시한다고 2일 밝혔다.

안전하고 원활한 접종을 위해 연령대별로 시작일을 다르게 운영한다. 먼저 인플루엔자(독감) 예방접종은 75세 이상 노인을 대상으로 6일부터 가장 먼저 한다. 70세 이상~74세 이하는 12일부터, 65세 이상~69세 이하는 15일부터 차례대로 접종받을 수 있다. 인플루엔자 접종 기간은 2027년 4월 30일까지다.

코로나-19 예방접종은 70세 이상 노인을 대상으로 12일부터 시행된다. 65세 이상~69세 이하 어르신은 15일부터 차례대로 접종을 진행한다. 접종 기간은 2027년 6월 30일까지다.

접종 가능 의료기관과 상세 일정은 ‘예방접종도우미 누리집’ 또는 ‘성북구보건소 누리집’에서 확인할 수 있다. 백신 보유 현황이나 당일 혼잡도에 따라 접종 가능 여부가 달라질 수 있어 방문 전 지정 의료기관에 사전 문의 후 방문하는 것이 안전하다.

이승로 구청장은 “가을·겨울철은 인플루엔자와 코로나-19 등 호흡기 감염병 유행 가능성이 커지는 시기”라며 “고령층 어르신들은 감염 시 중증으로 이어질 위험이 큰 만큼 안전한 겨울을 위해 연령대별 접종 일정에 맞춰 빠짐없이 예방접종에 동참해 주시기를 당부드린다”고 말했다.


송현주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정류장 당기고 의자 놓고… 마포주민 불편 뚝딱 푸는

‘뚜벅이 4년’ 유동균 마포구청장

‘알아두면 쓸데있는’ 강서 취업박람회[현장 행정]

‘일자리 알쓸신잡’ 1000여명 성황

서울 강서구에선 ‘마을행정사’가 무료 행정상담

매주 수요일 오후 3시 유선 상담

배봉산 노을 속에 펼쳐진 음악회… 선물 같았던 동대

노을음악회 즐긴 최동민 구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr