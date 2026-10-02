서울식물원 일대 달리는 강서 ‘허준런’…10일 마곡중앙로 등 교통통제

마곡지구 중심도로 신설



강서 ‘허준런’

강서 ‘허준런’

서울 강서구는 오는 10일 서울식물원 일대에서 ‘제4회 강서허준런(RUN)’을 개최한다고 2일 밝혔다.

이는 4000여명이 도심을 달릴 것으로 예상되는 지역 대표 행사다. 올해는 기존의 서울식물원 코스와 한강시민공원 코스에 더해 첨단 산업 지역인 마곡지구의 중심 도로를 달릴 수 있는 코스를 신설했다.

구는 행사를 위해 10일 오전 7시 20분부터 9시까지 서울식물원 주변 도로를 통제한다.

구간별 세부 통제 시간은 마곡중앙로(오전 7시 20분∼8시 30분), 양천로(오전 7시 20분∼8시 40분), 마곡동로(오전 7시 20분∼8시 50분) 등이다.

자세한 행사 내용과 코스 안내는 허준런 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

진교훈 구청장은

“

올해 허준런은 마곡지구 도로 코스를 신설해 강서의 아름다운 도심과 자연을 함께 느낄 수 있도록 준비했다

”

며

“

모든 참가자가 즐겁고 안전하게 레이스를 완주할 수 있도록 현장 안전 관리에 최선을 다하겠다

”

고 말했다.

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원그로브 내 52개 매장에서는 10~11일 허준런 완주 메달과 배번호를 제시하면 최대 30%의 할인 혜택을 받을 수 있다. 마곡미술길 내 11개 매장에서도 완주 메달 소지자를 대상으로 오는 31일까지 할인 혜택을 제공한다.김주연 기자