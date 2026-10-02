종로구, 취약가구 화재·가스안전 살핀다

서울 종로구

는 화재·가스 사고 위험이 큰 저소득·고령 가구를 방문 점검하는

‘

안전취약가구 점검 및 정비사업

’

을 추진한다고 2일 밝혔다.



종로구 안전취약가구 점검

서울 종로구 관계자가 한 가정 집을 찾아 전등을 교체하는 모습.

종로구 제공

대상은 기초생활보장수급자와 차상위계층, 한부모가정, 어르신, 장애인, 소년소녀가장, 쪽방 주민 등이다.

지원 품목은 일상에서 사고로 이어지기 쉬운 전기, 가스, 소방 등 설비다.

전기 분야에서는 누전차단기와 멀티탭, 전등 등을 점검하고, 가스 분야에서는 가스타이머와 일산화탄소 경보기를 설치해 준다.

소방 분야에서는 화재감지기와 투척식 소화기를 보급하고 구급상자와 혹서기 물품을 제공한다.

거주지 동주민센터를 방문해 필요서류를 작성·제출하면 된다.

가정 방문은 전기·소방·가스 분야 전문 기관이 진행한다. 점검반은 매년 5월부터 11월까지 대상 가구를 찾아 설비 상태를 확인하고 필요한 정비를 실시한다.

소방·전기·가스 안전 교육을 병행해 생활 속 위험 신호를 주민 스스로 알아차릴 수 있게 도울 계획이다.

유찬종 구청장은

“

작은 설비 하나가 큰 사고를 막는 경우가 많다

”

며

“

누전차단기와 가스타이머, 소화기 지원 등으로 주민 안전과 복지를 잇는 촘촘한 서비스를 제공하겠다

”

고 밝혔다.

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김주연 기자