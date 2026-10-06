김경우 서울시의회 보건복지위원장, ‘제30회 노인의 날 기념행사’ 참석

“제30회 노인의 날 기념행사에서 어르신들의 헌신과 노고에 감사”

“살던 곳에서 의료와 돌봄 지원 받으며 건강하고 편안한 노후 누릴 수 있도록 세심하게 살필 것”



축사하는 김경우 보건복지위원장. 서울시의회 제공



기념식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

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서울시의회 보건복지위원회 김경우 위원장(더불어민주당, 동작2)은 지난 1일 주수현 부위원장(국민의힘, 비례)과 함께 마포구 케이터틀 컨벤션홀에서 열린 ‘제30회 서울시 노인의 날 기념행사’에 참석해 어르신들의 헌신과 노고에 감사의 뜻을 전했다.대한노인회 서울시연합회(고광선 회장)가 주최하고 주관한 이번 자리는 제30회 노인의 날을 기념하여 나라와 지역 사회의 성장에 헌신해 온 어르신들께 감사의 뜻을 전하고 경로효친의 가치를 널리 되새기고자 기획됐다.해당 행사에는 오세훈 서울시장과 임만균 서울시의회 의장을 포함해 대한노인회 서울시연합회 관계자 및 25개 자치구 지회 어르신, 노인복지 공로자와 가족 등 총 500여 명이 자리를 빛냈다. 프로그램은 다채로운 축하공연으로 포문을 열었으며, 복지 유공자 표창과 장수 기념패 전달, 기념사 및 축사,단체 기념촬영 순으로 다채롭게 전개됐다.김 위원장은 축사를 통해 “지금 우리가 누리고 있는 서울의 오늘은 어려운 시절을 견디며 가족을 지키고, 묵묵히 일하며 우리 사회를 일구어 오신 어르신들의 땀과 헌신 위에 만들어진 것”이라며 “그동안 정말 많이 애쓰셨고 진심으로 감사드린다”고 말했다.이어 김 위원장은 “이제는 우리 사회가 그 고마움에 제대로 보답해야 할 때”라며 “어르신들이 오래 살아온 동네에서 건강하고 편안하게 지내고, 몸이 불편하거나 도움이 필요할 때 걱정 없이 의료와 돌봄을 받을 수 있는 서울을 만들어야 한다”고 강조했다.끝으로 김 위원장은 “정책은 결국 사람의 삶을 살피는 일”이라며 “서울시의회 보건복지위원회는 어르신들의 목소리를 현장에서 더 가까이 듣고 건강과 돌봄, 여가와 일자리, 사회참여에 이르기까지 어르신들의 일상이 더욱 든든해질 수 있도록 세심하게 살피겠다”고 밝혔다.류정임 리포터