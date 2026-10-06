홍길식 서울메트로환경 제5대 사장 취임…“현장 소통·예방 중심 관리 강화할 것”



지난 1일 서울 관악구 교통문화교육원에서 열린 ㈜서울메트로환경 제5대 사장 취임식에서 홍길식 신임 사장이 직원들과 기념 촬영을 하고 있다. 사진: 서울메트로환경 제공.

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㈜서울메트로환경은 지난 1일 서울 관악구 교통문화교육원에서 제5대 홍길식 신임 사장의 취임식을 개최했다고 6일 밝혔다.홍 신임 사장은 취임사에서 ‘안전’을 기업 경영의 최우선 가치로 제시하며, 기존 관행과 업무 방식에서 과감히 탈피해 역동적인 조직을 만들겠다는 의지를 밝혔다.홍 사장은 ‘예방 중심 안전체계’ 구축과 ‘현장 중심 경영’을 핵심 경영 화두로 내세웠다. 그는 “사고가 난 뒤 대응하기보다 위험 요인을 미리 찾아 없애는 예방체계를 확립하겠다”며 “노사가 서로 협력해 직원들이 자긍심을 갖고 일하는 조직, 시민과 서울시·서울교통공사로부터 깊이 신뢰받는 최우수 공기업을 함께 만들어 가자”고 강조했다.홍 사장은 서울시설공단 복지경제본부장, 서대문구의회 5선 의원, 대한적십자사 자문위원, 민주평화통일자문위원 등을 지냈다. 서울시설공단 재직 당시에는 현장 직원들과의 소통을 바탕으로 업무 표준화를 추진해 산업재해율을 18.7% 낮추고 고위험 작업군 사고를 42% 감소시켰다.홍 사장은 이날 임직원들에게 모든 업무 과정에서의 소통과 협업, 예방적 안전관리 체계 확립, 현장 중심의 업무 실천을 당부했다.미래 경영을 위한 디지털 전환(DX)에도 속도를 낼 계획이다. 홍 사장은 IoT(사물인터넷)와 AI(인공지능) 등 첨단 디지털 기술을 안전관리와 업무환경 개선에 적극 도입하고, 단순한 비용 절감보다는 안전 인프라에 대한 투자를 과감히 확대해 사전 사고 예방 역량을 대폭 끌어올릴 예정이다.조현석 기자