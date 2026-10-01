서울Pn

검색

서울 가을밤 걷고, 포인트도 챙기세요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용산구, ‘한남 재정비촉진지구 지역난방 안정 공급

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

성동, 스마트쉼터 50곳 ‘히어링루프’ 개선

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

종로 댕댕이들, 목줄 풀고 제대로 논다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

GH, ‘개인정보 보호 유공’ 최우수 기관 선정…165개 지방 공기업 중 ‘유일’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

경기주택도시공사 전경


경기주택도시공사(GH)가 지난달 30일 서울 엘타워에서 열린 ‘제6회 개인정보 보호의 날’ 기념식에서 개인정보 보호 유공 최우수 기관으로 선정돼 개인정보보호위원회 위원장 표창을 받았다. GH는 전국 지방공기업 중 유일하게 수상했다.

개인정보 보호 유공 포상은 개인정보 보호 수준 향상과 안전한 개인정보 관리·활용에 기여한 기관과 개인에게 수여된다.

GH는 개인정보 보호를 기관의 핵심 경영과제로 정립하고, 수집부터 이용·제공·보관·파기에 이르는 개인정보 처리 전 과정에 대한 관리체계를 강화해 왔다.

또 개인정보 보호 정책 수립과 안전조치 이행, 임직원 교육 및 인식 제고, 처리실태 점검 및 개선, 신기술 환경 대응 등 전 분야에서 다각적인 보호 활동을 펼치고 있다.

앞서 GH는 개인정보보호위원회가 주관한 ‘공공기관 개인정보 보호수준 평가’에서 최고 등급인 S등급을 받았다. 전국 165개 지방공기업 중 유일하게 2년 연속 최고 등급을 달성한 곳은 GH뿐이다.

GH는 앞으로도 인공지능(AI) 등 급변하는 디지털 환경에 선제 대응해 개인정보 관리체계를 한층 더 고도화하고, 임직원 역량 강화 및 실천문화 확산을 통해 도민이 체감할 수 있는 안전한 개인정보 보호 환경을 조성할 방침이다.

김용진 GH 사장은 “이번 표창은 도민의 소중한 개인정보를 안전하게 보호하기 위해 전 임직원이 합심해 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 도민이 안심하고 신뢰할 수 있는 최상의 개인정보 보호체계를 유지해 나가겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

정책·행정 최신 기사
정책브리핑(Korea.kr) 최신 보도자료

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“학생 와야 신촌 다시 살아나” 청년에 로그인하는

박운기 구청장 두 번째 간담회

배봉산 노을 속에 펼쳐진 음악회… 선물 같았던 동대

노을음악회 즐긴 최동민 구청장

송파 석촌호수서 어르신 한마당

태권도시범·퓨전국악·트로트공연 서강석 청장 “헌신과 노고 감사”

용산구, ‘한남 재정비촉진지구 지역난방 안정 공급’

용산구, 한국지역난방공사-한남2·3·4·5구역 조합

채용 정보더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr