박상현 경기도의원 “경기도 의료기기 지원, 의료진 매칭부터 병원 도입·매출까지 성과 관리해야”

“외환위기·글로벌 금융위기에도 강조된 연구개발·기술혁신… 재정 어려울수록 미래 성장동력 투자 지켜야”



▲ 지난 2일 아주대학교병원에서 열린 ‘의료기기 핸즈온 네트워킹(3차)’에 참석한 박상현 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회 소속 박상현 의원(더불어민주당·부천2)이 지난 2일 아주대학교병원에서 개최된 ‘제3차 의료기기 핸즈온 네트워킹’ 현장을 찾았다. 박 의원은 이 자리에서 도내 의료기기 기업과 현장 의료진 간의 밀착 연계를 강력히 주문하며, 의료진 매칭을 시작으로 제품 검증, 임상연구, 실제 병원 납품 및 기업 매출 신장에 이르기까지 전주기 사업화 실적을 지원사업의 핵심 평가 지표로 다루어야 한다고 강조했다.이번 네트워킹 행사는 경기도경제과학진흥원이 주관하는 의료기기 기업 지원 프로그램의 일환으로 마련됐다. 현장에서는 기업들이 자사 제품을 선보이고, 의료진이 직접 장비를 구동·체험하며 실질적인 피드백을 주고받는 밀착형 교류가 이루어졌다.박 의원은 참여 기업 관계자 및 의료진과의 간담회를 통해 현장의 애로사항을 청취하는 한편, 기업과 의료기관 사이의 협력이 R＆D 고도화와 제품 기능 개선, 그리고 최종적인 시장 안착으로 이어지는 전반의 과정을 꼼꼼히 검토했다.박 의원은 “의료기기 산업에서는 제품 개발과 함께 의료진과의 접점을 확보하고 실제 의료현장에서 제품을 검증하는 과정이 사업화의 중요한 관문”이라며 “기업과 의료진을 한 차례 연결하는 데 그치지 않고, 의료진 매칭, 시뮬레이션 및 사용적합성 평가, 공동연구와 임상연구, 병원 도입, 매출 증가로 이어지는 과정을 체계적으로 확인하고 후속 지원으로 연결해야 한다”고 강조했다. 이어 “제품 특성과 인허가 단계에 따라 적합한 검증 절차를 설정하고, 경기도의 지원이 실제 병원 도입과 매출 증가로 이어졌는지를 성과로 관리해야 한다”고 덧붙였다.박 의원은 “특허·논문 같은 연구성과와 참여기업 수 등 정량적 실적만으로는 기업이 체감하는 정책 효과와 사업화 성과를 충분히 확인하기 어렵다”며 “경기도의 지원으로 몇 명의 의료진을 만났는지, 공동연구와 임상으로 얼마나 이어졌는지, 실제 병원 도입과 매출 증가로 연결됐는지를 성과지표로 관리해야 한다”고 말했다.또한 한정된 재정 여건을 고려해 의료기기 지원사업에서도 선택과 집중이 필요하다고 강조했으며 “단순한 시제품 제작비를 여러 기업에 소액으로 분산 지원하기보다 기업 수요를 바탕으로 R＆D, 의료진·병원 네트워킹, 제품 검증 등 경기도가 차별화할 수 있는 분야에 역량을 집중해야 한다”고 밝혔다.이어 “경제가 어려울수록 당장의 재정 여건만 보고 미래 성장동력인 R＆D를 위축시켜서는 안 된다”며 “1997년 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기 당시에도 위기 극복과 이후 성장을 위해 연구개발과 기술혁신의 중요성이 강조됐다”고 말했다. 그러면서 “지금처럼 재정이 어려운 때일수록 미래 먹거리를 만들어낼 연구와 기술에 대한 투자는 지켜야 한다”고 강조했다.박 의원은 “경기도가 모든 분야를 중앙정부처럼 지원할 수는 없다”며 “국가 R＆D 사업은 적극 활용하되, 경기도는 기업이 의료진을 만나 제품을 검증하고 병원 도입과 후속 연구로 연결할 수 있도록 기업과 의료현장을 이어주는 역할을 강화해야 한다”고 밝혔다.끝으로 박 의원은 “기업이 경기도의 지원을 계기로 병원에 제품을 공급하고 매출 증가로 이어지는 구체적인 성공사례가 축적돼야 사업 확대의 근거도 마련할 수 있다”며 “도비가 기업의 실질적인 성장으로 연결될 수 있도록 의료기기 지원사업의 성과와 예산 구조를 면밀히 살펴보겠다”고 말했다.류정임 리포터