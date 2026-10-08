여수·순천 10·19 합동추념식, 국민 공감대 넓힌다

동부청사 조형물·광주청사 사진전, KTX 용산역 등 전국 홍보



전남광주특별시 무안청사.

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전남광주특별시가 제78주기 여수·순천10·19사건 합동추념식을 통해 여수·순천 10·19 사건의 국민 공감대 넓히기에 나선다.시는 오는 19일 순천 오천그린광장에서 열리는 여수·순천 10·19사건 합동추념식을 앞두고 사전 추모행사와 전국 홍보를 본격 추진한다.먼저 지난 1일 동부청사에 올해 합동추념식 주제인 ‘78년의 기다림, 이제는 대한민국이 여순의 진실을 완성하겠습니다’의 의미를 담은 제78주기 합동추념식 홍보·추모 조형물을 설치해 시민들에게 알렸다.동부청사에서 시작한 추모 분위기는 광주청사 사진전으로 이어진다.오는 12일부터 3일간 광주청사 시민홀에서 여순 10·19 당시 현장을 기록한 ‘기억의 기록, 이경모의 여수·순천 10·19’ 사진전을 열어 동부권을 중심으로 이어온 여순 10·19의 기억을 광주 시민과 함께 나눈다.전남광주 통합 원년에 여순 10·19와 5·18의 아픈 역사를 함께 기억하고 평화·인권의 가치를 돌아보는 계기를 마련한다는 취지다.특히 올해는 여순 10·19 합동추념식을 전국적으로 알리고 여순10·19에 대한 국민적 공감대를 넓히기 위해 온·오프라인 홍보도 병행한다.유동 인구가 많은 KTX 용산역과 센트럴시티터미널, 광주·여수·순천 터미널 등의 전광판에 합동추념식 홍보영상을 송출해 추념식 일정과 의미를 전국에 알릴 방침이다.배성진 전남광주통합특별시 여순사건지원단장은 “제78주기 합동추념식은 희생자와 유족의 78년 기다림을 되새기고, 여순 10·19 진실 규명과 명예 회복 의지를 다시 확인하는 자리”라며 “시민들이 추념식을 계기로 여순 10·19의 역사와 의미를 함께 되새기도록 하겠다”고 말했다.제78주기 여수·순천 10·19사건 합동추념식은 오는 19일 오전 10시 순천 오천그린광장에서 열린다.여수 류지홍 기자