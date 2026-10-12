광양 ‘파노라마 워크’ 개장 첫 주말···구봉산전망대 1만여명 찾아

10~11일 파노라마 워크 입장객 6011명

구봉산 일대 방문객 1만여명 추산

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광양 구봉산 정상에 조성된 ‘파노라마 워크’가 인기몰이를 하고 있다. 개장 첫 주말인 10일부터 11일까지 이틀간 6011명이 입장했다. 같은 기간 구봉산전망대 일대 방문객은 1만여명에 이르는 것으로 추산됐다.시는 지난 8일 제막식을 통해 파노라마 워크를 공개하고, 9일 정식 개장해 운영에 들어갔다. 개장 당일에는 사전 예약을 통해 선정된 시민 500명을 대상으로 오후 2시부터 ‘시민 오픈데이’를 운영했다. 10일 2896명, 11일 3115명이 파노라마 워크에 입장했다.시민 오픈데이 참가 인원 500명에는 특별한 의미가 담겨 있다. 해발 473m 구봉산 정상에 높이 27m의 파노라마 워크를 더해 높이가 500m에 이른다는 점에 착안해 참가 인원을 정했다고 시 관계자는 전했다.입장객 수는 10일과 11일 오전 10시부터 오후 6시까지 파노라마 워크에 실제 입장한 인원을 기준으로 집계됐다. 파노라마 워크에 입장하지 않은 구봉산전망대 방문객을 포함해 주말 이틀간 구봉산 일대 방문객은 1만여명에 이를 것으로 추정된다.파노라마 워크는 ‘MY광양’ 앱을 통해 예약할 수 있다. 개인은 최대 5명, 단체는 6명 이상 50명까지 방문 날짜와 시간을 선택해 신청하면 된다. 파노라마 워크가 위치한 구봉산전망대는 별도 예약 없이 자유롭게 방문할 수 있다.광양시는 파노라마 워크가 새로운 관광 수요를 창출하고 방문객들이 기존 관광자원과 연계해 광양의 매력을 폭넓게 경험하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 산업 경관과 자연경관을 아우르는 관광자원을 활용해 방문객의 지역 내 이동과 소비를 확대하고, 광양 관광의 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.이현주 시 관광과장은 “개장 첫 주말 6011명이 파노라마 워크를 찾은 것은 광양의 새로운 관광자원에 대한 관심과 가능성을 확인한 결과다”며 “철강산업이 만들어 온 역동적인 풍경과 백운산, 광양만의 자연경관을 함께 즐길 수 있는 광양만의 강점을 살려 파노라마 워크가 지역 관광과 소비를 이끄는 핵심 거점이 되도록 힘쓰겠다”고 말했다.광양 최종필 기자