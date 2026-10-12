‘2026 대한민국 통합의학박람회’ 15일 장흥서 개막

진료 체험, 전시, 건강강좌 등 다채로운 통합의학의 장 마련



2025 대한민국통합의학박람회



2025 대한민국통합의학박람회



2026 대한민국통합의학박람회

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‘제15회 2026 대한민국통합의학박람회’가 오는 15일부터 18일까지 4일간 전남광주 장흥군 안양면 국제통합의학박람회장에서 개최된다.전남광주통합특별시와 장흥군이 공동 주최하고 대한민국통합의학박람회추진위원회가 주관하는 이번 박람회는 ‘치유, 통합의학으로 답하다’라는 주제로 다양한 의료 체험과 건강관리 프로그램을 선보인다. 이번 박람회에는 대학병원과 대학, 의료기관, 관련 단체 등 약 73개 기관이 참여한다.전시·체험 공간은 주제관, 통합의학관, 웰니스힐링관, 건강증진관, 건강음식관, 건강산업테크관 등 6개관으로 구성된다.주제관에서는 역대 박람회 기록과 AI 건강체크미러, 미디어파사드 등을 통해 통합의학의 발전 과정을 살펴볼 수 있다. 통합의학관에서는 양·한방 통합의학 진료 체험과 대학별 헬스케어 프로그램이 운영된다.웰니스힐링관에서는 치유지수 측정과 인도 명상, 헬스볼 테라피 등을 체험할 수 있다. 건강산업테크관에서는 AI 심전도 검사와 스트레스 측정 등 첨단 기술을 활용한 건강관리 프로그램을 만나볼 수 있다.개막식은 15일 오후 2시 주무대에서 열린다. 개막식에서는 김용빈, 박혜신, 미스김, 현진우 등 인기 가수들의 축하 공연과 개막선언, 퍼포먼스 등이 진행된다.장흥통합의학컨벤센터에서는 다채로운 건강강좌도 마련된다. 16일에는 가수 션이 ‘오늘의 건강, 행복한 인생!’을 주제로 강연한다. 17일에는 브레드이발소 싱어롱쇼와 홍정기 교수의 ‘100세 시대! 건강한 노후 준비법’ 강좌가 진행된다. 18일에는 임상통합의학암학회 학술행사가 열려 통합의학 관련 지식과 정보를 나눈다.박람회장 안팎에서는 자연과 함께하는 치유 프로그램도 운영된다. 우드랜드와 연계한 걷기 원정대 체험, 문화해설사와 함께하는 힐링 관광 투어를 비롯해 숲테라피공원에서 즐기는 차훈명상과 힐링요가 등 몸과 마음을 돌보는 프로그램이 관람객을 맞이한다.주무대에서는 17일 한영란무용단의 한국무용과 사물굿판 공연이 펼쳐진다. 18일에는 통기타 연주 등 가을음악회와 스포츠스태킹 챌린지가 진행된다. 이 밖에도 브레드이발소 조형물 전시와 가족 단위 관람객을 위한 전통 한약국 체험존 등 다양한 볼거리와 즐길거리가 마련된다.사순문 장흥군수는 “이번 박람회는 통합의학의 전문성과 미래 의료기술을 직접 체험하는 좋은 기회가 될 것이다”며 “가족 단위 관람객을 비롯한 많은 분이 방문해 통합의학의 가치와 건강한 삶의 의미를 경험하길 기대한다”고 말했다.장흥 최종필 기자