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‘배움의 꿈에 날개를’···순천시 덕연동, (재)덕연장학재단 장학생 모집

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덕연동 중·고·대학생 장학금 지원


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덕연동 신청사 전경


순천시 덕연동에 위치한 (재)덕연장학재단이 지역의 우수한 인재 발굴과 육성을 위해 2026년도 장학생을 오는 30일까지 모집한다.

지원 대상은 1년 이상 덕연동에 주소를 둔 중·고·대학생이다. 장학금은 중학생 30만원, 고등학생 50만원, 대학생 100만원이 지급된다. 신청은 이달 말까지 덕연동 행정복지센터 총무팀에서 접수한다. 중학생은 학교장 직접 추천을 통해서만 신청할 수 있다.

덕연장학재단은 2002년 덕연동 통장들이 주축이 된 덕연동민장학회를 모태로 2014년 공익법인 덕연장학재단으로 공식 출범했다. 현재까지 약 700명의 학생들에게 2억 2000여만원의 장학금을 전달했다.

김주철 이사장은 “주민 한 분 한 분이 보내주신 소중한 정성이 학생들의 꿈을 키우는 밑거름이 되고 있다”며 “지역사회가 함께 마련한 장학금인 만큼 학생들이 지역에 대한 자긍심을 갖고 미래를 이끌어 갈 훌륭한 인재로 성장하길 바란다”고 전했다.

정은경 덕연동장은 “학생들에게 꿈을 심어주고 계시는 장학재단에 감사드린다”며 “수혜 학생들이 힘을 내 지역의 큰 인재로 성장하길 응원한다”고 말했다.

자세한 사항은 순천시청 누리집의 공고문을 참고하거나 덕연동 행정복지센터 총무팀(061-749-8289)으로 문의하면 된다.

순천 최종필 기자
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