[부고]최원석 서울 구로구 부구청장 장인상

소통데이 연 류삼영 구청장

사흘간 2400명… 상인 “구에 감사” 김경대 청장 “매력 더널리 알릴것”

구 중학교 19개교·376명 참여 의료진·안전요원 등 배치 계획

놀이로 분리배출 배우는 ‘마포 자원순환구조대’

어린이집 등 ‘바다 지키는’ 교육 유동균 청장 “습관으로 이어지길”