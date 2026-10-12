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[부고]최원석 서울 구로구 부구청장 장인상

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●윤주열씨 별세, 최원석(서울 구로구 부구청장)씨 장인상 = 12일, 서울아산병원 장례식장 22호실, 발인 14일 오전 11시. (02)3010-2000


이범수 기자
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