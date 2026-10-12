[부고]최원석 서울 구로구 부구청장 장인상

김명희 서울시의원, 강북구 대한병원교차로
윤유진 서울시의원, 송파어린이영어도서관 현
신미숙 경기도의원, 미국 조지아주 하원의원
임창휘 경기도의원 “용인 반도체 상생협의체
동작구청장, 취임 100일도 주민 곁에서
소통데이 연 류삼영 구청장
‘MZ 레트로성지’ 해방촌의 가을밤 [현장 행정]
사흘간 2400명… 상인 “구에 감사”
김경대 청장 “매력 더널리 알릴것”
일반 중학생 교류·친목의 장… 송파구청장배 축구대회
구 중학교 19개교·376명 참여
의료진·안전요원 등 배치 계획
놀이로 분리배출 배우는 ‘마포 자원순환구조대’
어린이집 등 ‘바다 지키는’ 교육
유동균 청장 “습관으로 이어지길”
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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