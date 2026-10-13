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중랑구, 망우동·면목동에 모아타운 1076가구 공급

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망우동 509번지, 면목동 127-26번지 일대
도로 확폭·공원 조성·공동이용시설 확충 등


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서울 중랑구 면목동 127-26번지 일대 모아타운 조감도.
중랑구 제공


서울 중랑구는 지난 8일 열린 서울시 제11차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 망우동 509번지와 면목동 127-26번지 일대 모아타운 관리계획안이 수정 가결됐다고 13일 밝혔다.

두 지역에는 임대주택 191가구를 포함해 총 1076가구가 공급될 예정이다. 관리계획안에는 제3종 일반주거지역으로의 용도지역 상향, 사업성 보정계수 적용, 도로 확폭, 공원 및 주민공동이용시설 확충 등 내용이 담겼다.

망우동 509번지 일대는 망우역 남측의 노후 저층 주거지다. 기존 170가구에서 450가구 규모의 주거 단지로 정비될 예정이다. 지형의 높낮이를 고려해 단지를 높이가 다른 두 구역으로 나누고 계단·경사로·승강기를 설치해 보행 동선을 연결한다.

주변 도로인 망우로58길은 6m에서 10m로, 봉우재로71길은 8m에서 10m로, 상봉로28길은 6m에서 8m로 넓혀 통행 여건을 개선한다. 저층부에는 근린생활시설과 주민 카페 등을 배치한다.

면목동 127-26번지 일대는 지하철 7호선 면목역 광장과 맞닿은 지역이다. 기존 245가구에서 626가구 규모의 주거 단지로 정비될 예정이다. 면목역 광장과 면목초등학교를 잇는 폭 6m의 공공 보행 통로를 조성하고, 겸재로29길을 9m에서 12~14m로 늘려 보행 안전과 통학 환경을 개선한다.

단지 북측의 면목초등학교 방향에는 1000㎡ 규모의 어린이공원을 조성하고, 면목역 광장과 연결되는 곳에는 주민 휴게 공간을 마련한다. 아울러 어린이집·다함께돌봄센터·경로당·작은도서관 등을 배치한다.

류경기 구청장은 “주민들이 일상에서 체감할 수 있도록 주거 환경 개선을 위한 후속 절차를 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.

유규상 기자
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