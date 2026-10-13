서대문구, 미취업 청년 어학·자격증 응시료 최대 10만원 지원



서울 서대문구의 ‘미취업 청년 어학·자격증 응시료 지원사업’ 카드뉴스 이미지.

서대문구 제공

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서울 서대문구는 취업을 준비하는 청년들의 경제적 부담을 덜어주기 위해 ‘미취업 청년 어학·자격증 응시료 지원사업’의 하반기 신청을 받고 있다고 13일 밝혔다.올해 처음 시행한 이 사업은 청년들이 취업에 필요한 어학시험이나 자격증 시험에 응시할 때 실제 지출한 비용을 1인당 최대 10만원까지 지원하는 것이다.구는 상반기 청년 183명에게 응시료를 지원했다. 신청 시작 두 달 만에 예산이 모두 소진되면서 접수가 조기 마감됐다. 이에 추가경정예산을 확보해 전날부터 신청을 재개했다. 하반기에도 상반기와 비슷한 규모의 청년들이 혜택을 받을 것으로 예상된다.지원 대상은 서대문구에 주민등록을 둔 만 19~39세 미취업 청년으로, 사업자등록이 없어야 한다. 지원 분야는 어학시험과 국가기술자격시험, 국가전문자격시험, 국가공인민간자격시험 등이다. 지원은 생애 한 차례만 받을 수 있다.지원 대상 시험은 한국산업인력공단이 운영하는 큐넷(Q-Net)과 한국직업능력연구원 민간자격정보서비스(PQI)에서 확인할 수 있다. 신청 방법과 제출 서류 등 자세한 내용은 구청 홈페이지에서 확인하거나 구청 청년정책과에 문의하면 된다.박운기 구청장은 “취업을 준비하는 청년에게 시험 응시료도 부담이 될 수 있다”며 “첫 시행에서 확인한 청년들의 수요에 응답하고자 추가 지원을 마련했다”고 말했다.이범수 기자