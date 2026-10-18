경기도, 저소득아동 거주 280가구 주거환경 개선

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경기도는 최저주거면적 기준에 미달하거나 반지하 등 열악한 주거환경에 거주하는 저소득 아동가구 280가구에 대한 주거환경 개선 지원을 완료했다고 18일 밝혔다.‘아동가구 클린서비스 지원사업’은 저소득 아동가구가 쾌적하고 위생적인 환경에서 생활할 수 있도록 도배·장판 교체, 소독·방역, 청소 등의 클린서비스와 냉난방기, 공기청정기, 세탁기, 건조기 등 가전제품을 지원하는 사업이다.지원 가구는 200만원 상당의 주거환경 개선 가전제품 두 가지와 100만원 상당의 클린서비스 두 가지(소독·방역 필수 포함)를 선택해 가구당 약 300만원을 지원받는 방식이다.도는 2023년부터 매년 복권기금 8억 4000만원을 확보해 사업을 추진하고 있다. 특히 올해부터는 주거환경 개선 효과를 높이기 위해 희망 가구에 소독·청소 서비스를 추가로 지원하는 등 사업을 개선했다.도는 현재 31개 시군의 지원 가구를 대상으로 만족도 조사를 진행하고 있으며, 조사 결과와 건의사항은 전문가 자문 등을 거쳐 향후 사업계획에 반영할 예정이다.또한 올해 신청 수요가 많아 일부 가구가 지원받지 못한 점을 고려해 내년도 사업예산을 늘리고 지원 대상을 확대할 수 있도록 노력할 계획이다.도 관계자는 “이번 사업은 복권기금을 활용한 공익사업으로, 저소득 아동가구의 주거환경 개선을 지원하고 있다”며 “앞으로도 현장의 의견을 반영해 더 많은 아동이 안전하고 쾌적한 환경에서 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.강남주 기자