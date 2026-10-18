경기도, 저소득아동 거주 280가구 주거환경 개선

경기도는 최저주거면적 기준에 미달하거나 반지하 등 열악한 주거환경에 거주하는 저소득 아동가구 280가구에 대한 주거환경 개선 지원을 완료했다고 18일 밝혔다.
‘아동가구 클린서비스 지원사업’은 저소득 아동가구가 쾌적하고 위생적인 환경에서 생활할 수 있도록 도배·장판 교체, 소독·방역, 청소 등의 클린서비스와 냉난방기, 공기청정기, 세탁기, 건조기 등 가전제품을 지원하는 사업이다.
지원 가구는 200만원 상당의 주거환경 개선 가전제품 두 가지와 100만원 상당의 클린서비스 두 가지(소독·방역 필수 포함)를 선택해 가구당 약 300만원을 지원받는 방식이다.
도는 2023년부터 매년 복권기금 8억 4000만원을 확보해 사업을 추진하고 있다. 특히 올해부터는 주거환경 개선 효과를 높이기 위해 희망 가구에 소독·청소 서비스를 추가로 지원하는 등 사업을 개선했다.
도는 현재 31개 시군의 지원 가구를 대상으로 만족도 조사를 진행하고 있으며, 조사 결과와 건의사항은 전문가 자문 등을 거쳐 향후 사업계획에 반영할 예정이다.
도 관계자는 “이번 사업은 복권기금을 활용한 공익사업으로, 저소득 아동가구의 주거환경 개선을 지원하고 있다”며 “앞으로도 현장의 의견을 반영해 더 많은 아동이 안전하고 쾌적한 환경에서 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
강남주 기자
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