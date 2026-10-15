경기도의회 미래과학협력위원회 “경기도 게임산업이 대한민국 미래 먹거리 이끌도록 최선 다할 것”



▲경기도의회 미래과학협력위원회 김태형 위원장이 15일 경기창조경제혁신센터에서 열린 ‘제21회 경기게임오디션 + IR＆FGT’ 행사에서 참가자 및 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회 김태형 위원장(더불어민주당, 화성5)이 15일 성남 경기창조경제혁신센터에서 개최된 ‘제21회 경기게임오디션 + IR＆FGT’ 행사에 참석해 게임 개발자들의 도전과 열정을 격려하고, 경기도 게임산업의 경쟁력을 높이기 위한 도의회 차원의 지원 의지를 밝혔다.유망 게임기업을 발굴해 투자유치와 사업화 기회를 넓히고자 마련된 이번 행사는 게임오디션 최종 순위 결정전을 비롯해 투자유치 기업설명회(IR), 이용자 반응평가(FGT) 등 다채로운 프로그램으로 꾸며졌다. 특히 올해 오디션에는 총 404개 팀이 지원해 역대 최고인 31대 1의 경쟁률을 기록했으며, 치열한 예선을 통과한 13개 팀이 최종 결선 무대에 올랐다.이날 자신을 ‘갤러그 세대’라고 소개한 김태형 위원장은 “올해 대만 게임쇼를 참관했는데, 수많은 사람들이 게임을 직접 체험하고 관련 상품을 구매하며 캐릭터와 사진을 찍는 모습을 보면서 게임산업의 가능성을 실감했다”며 “게임은 단순한 즐길 거리를 넘어 콘텐츠와 캐릭터, 상품 소비까지 연결되며 높은 부가가치를 창출하는 미래산업”이라고 강조했다.이어 김 위원장은 “경기게임오디션은 해를 거듭할수록 규모가 커지고 있으며, 심사위원들로부터 출품작의 완성도도 꾸준히 높아지고 있다는 평가를 들었다”며 “이는 게임 개발자들과 관계자들이 쏟아온 열정과 노력의 결실”이라고 참가자들을 격려했다.아울러 김 위원장은 “이번 행사는 게임 개발자들이 작품을 선보이는 데 그치지 않고, 투자유치 IR과 FGT를 통해 투자자와 업계 관계자들의 의견을 듣고 사업화 가능성을 모색할 수 있다는 점에서 의미가 크다”며 “이러한 기회가 실질적인 투자유치와 사업 성과로 이어지기를 기대한다”고 말했다.끝으로 김 위원장은 “오늘 현장에서 들은 의견과 제안을 의정 활동에 적극 참고하겠다”며 “경기도의 우수한 게임 콘텐츠가 투자와 사업화, 시장 진출로 이어지고, 경기도 게임산업이 대한민국의 미래 먹거리를 이끌어갈 수 있도록 도의회에서도 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.한편, 경기도의회 미래과학협력위원회는 도내 게임기업들의 기술개발과 사업화, 투자유치 등 경기도 게임산업의 지속 가능한 성장을 뒷받침할 정책적 지원 방안을 꾸준히 모색해 나갈 방침이다.양승현 리포터