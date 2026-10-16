서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

91개국 디자인 해법 서울에 모였다…‘서울디자인위

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“후기만 믿고 맡겼는데”…서울시, 무등록 펫시팅

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강북구, 삼양사거리 노후건축물 부지가 매력정원으로

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양천구, ‘서울시 지적측량 경진대회’ 2년 연속

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울 도심에서 전국의 가을을 만나다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

21~25일 ‘로컬트립 가을소풍’


  •
시민들이 중구 ‘지역관광 안테나숍’ 옥상에서 휴식을 취하고 있다.
서울시 제공


서울 도심에 전국 7개 지역을 한자리에서 만날 수 있는 가을소풍 행사가 열린다. 서울시와 서울관광재단은 오는 21~25일 서울시청 맞은편 ‘지역관광 안테나숍’ 옥상과 1층 광장에서 ‘로컬트립 가을소풍’을 연다고 15일 밝혔다.

지난해 문을 연 지역관광 안테나숍은 전국 8개 지방자치단체(강원·경북·안동·전남·제주·충남·경기·전북)의 관광 콘텐츠를 전시하고 관련 기념품을 판매하는 도심형 지역관광 플랫폼이다.

‘로컬트립 가을소풍’은 덕수궁 돌담길과 대한성공회 서울주교좌성당이 어우러진 옥상 공간에 휴게공간을 마련해 방문객들이 자유롭게 가을소풍을 즐길 수 있도록 했다. 경기(휴양관광), 충남(지역축제·야간관광), 경북(가을 관광 콘텐츠), 안동(특산주), 전북(관광기업 상품), 강원·제주(관광기념품) 등 전국 7개 지역의 다양한 특산품도 준비됐다.

25개 자치구의 대표 명소를 소개하는 서울관도 마련된다. 이 밖에 7개 지역의 대표 명소와 상징을 활용해 나만의 열쇠고리를 만드는 ‘랜드마크 키링 스튜디오’와 전통주를 맛보는 ‘로컬 특산주 시음회’도 즐길 수 있다.


박재홍 기자
2026-10-16 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “서울 25개 자치구 현안 언제든 함께 논의

이승로 “시민 체감할 수 있는 실질적 행정 변화”

“100가지 꿈, 현실이 된다”… 구민 제안서 출발

김동욱 구청장 ‘공감 토크’ 진행

재건축·세제 등 67개 공약 발표한 강남

김현기 구청장 취임 100일 청사진

은평 “수요일엔 동네에서 교수님 특강 어때요”

수요순회특강… 건강·대중문화 등 김미경 “대학과 지역연계 넓힐것”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr