서울Pn

검색

91개국 디자인 해법 서울에 모였다…‘서울디자인위

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“후기만 믿고 맡겼는데”…서울시, 무등록 펫시팅

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강북구, 삼양사거리 노후건축물 부지가 매력정원으로

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양천구, ‘서울시 지적측량 경진대회’ 2년 연속

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

박상근 서울시의원, 도봉구 안전·주민 편의 위한 특별조정교부금 67억 7700만원 교부 예정

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

구민 안전·편의 직결된 4개 핵심 사업(18억 5300만원) 등 관내 총 8개 사업 예정
“스마트 인파관리, 급경사지 열선, 창림초 통학로 보수, 쌍문1동 복합청사 등 숙원사업 해결 탄력”
“서울시와 지속 협의 노력”


  •
박상근 서울시의원


서울시의회 교육위원회 소속 박상근 의원(더불어민주당, 도봉2)은 15일, 도봉구 지역 현안 및 주민 숙원사업 해결을 위한 2026년 하반기 서울시 특별조정교부금으로 총 8개 사업, 67억 7700만원이 교부될 예정이라고 밝혔다.

이 가운데 박 의원은 그간 서울시 및 도봉구 관계 부서와의 실무 협의를 통해 주민 안전 및 생활 편의와 직결된 ▲스마트 인파관리 시스템 구축(7억 4000만원) ▲도봉구 급경사도로 열선 설치(5억 9600만원) ▲창림초 주변 어린이통학로 포트홀 다발구간 전면 보수(4억원) ▲쌍문1동 공공복합청사 건립(1억 1700만원) 등 4개 핵심 현안 사업(총 18억 5300만원 규모)의 시급성을 거듭 강조하며, 관련 예산이 원활히 반영될 수 있도록 다각적인 노력을 기울여 왔다.

먼저 재난 및 안전사고를 예방하기 위한 ‘스마트 인파관리 시스템 구축 사업(7억 4000만 원)’이 반영되면서, 인파가 몰리는 구역의 실시간 밀집도를 정밀하게 분석하고 감지하는 안전망이 한층 더 튼튼해질 것으로 전망된다.

아울러 겨울철에 눈이 내릴 때 발생할 수 있는 도로 결빙 사고를 미연에 방지하기 위한 ‘도봉구 급경사도로 열선 설치 사업(5억 9600만 원)’을 통해, 관내 제설 취약 구간 8곳 중 4곳(총 520m)에 올해 10월부터 12월까지 우선적으로 열선이 설치될 예정이다.

또한 어린이들의 보행 환경을 안전하게 지키기 위한 ‘창림초 주변 어린이통학로 포트홀 다발구간 전면 보수 사업(4억 원)’도 함께 반영되어, 도봉구 덕릉로63길 46 일대(연면적 40a)에 이르는 노후 아스파트 포장 정비 작업이 연내(10~12월)에 신속히 추진될 계획이다.

박 의원은 주민 편의시설 확충을 위한 ‘쌍문1동 공공복합청사 건립 사업(1억 1700만원)’ 역시 교부 목록에 이름을 올렸다. 쌍문동 443-15 등 7필지(부지 2979㎡, 연면적 6988.18㎡)에 지하 6층~지상 17층 규모로 건립되는 복합청사는 주민센터, 보건지소, 체육관, 풋살장 등을 갖추어 2028년 4월 완공을 목표로 추진 중이다.

끝으로 박상근 의원은 “도봉구청 및 서울시 관계 부서와 긴밀히 소통하며 지역 현안의 필요성을 꾸준히 건의하고 협의해 온 노력이 이번 특별조정교부금이라는 의미 있는 결과로 이어졌다”며 “앞으로도 학생들의 안전한 통학 환경 조성은 물론, 도봉구민이 일상에서 체감할 수 있는 생활 인프라 개선을 위해 세심하게 살피고 노력하겠다”고 밝혔다.

류정임 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “서울 25개 자치구 현안 언제든 함께 논의

이승로 “시민 체감할 수 있는 실질적 행정 변화”

“100가지 꿈, 현실이 된다”… 구민 제안서 출발

김동욱 구청장 ‘공감 토크’ 진행

재건축·세제 등 67개 공약 발표한 강남

김현기 구청장 취임 100일 청사진

은평 “수요일엔 동네에서 교수님 특강 어때요”

수요순회특강… 건강·대중문화 등 김미경 “대학과 지역연계 넓힐것”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr