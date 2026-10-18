남도음식문화큰잔치, 23~25일 나주 영산강 정원서 개최…남도 미식 한자리에

전남광주 27개 시군구 … 대표 음식·식문화 총집합



제31회 남도음식문화큰잔치 홍보 포스터. (나주시 제공)

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제31회 남도음식문화큰잔치가 오는 23일부터 25일까지 전남광주 나주 영산강 정원 일대에서 열린다.‘남도의 맛으로 하나 되는 통합특별시!’를 주제로 열리는 이번 축제에는 전남광주 27개 시군구가 참여해 지역을 대표하는 음식과 고유의 식문화를 선보인다.음식 전시와 홍보를 넘어 유명 셰프와 음식 명인의 요리를 직접 맛보고 남도 미식의 가치를 체험하는 참여형 축제로 꾸며진다.특히 대한민국 조리 명장 안유성 셰프를 비롯해 사찰음식의 대가 정관 스님, 천상현 전 청와대 총괄 셰프, 프랑스 명장 요리사협회(MCF) 소속 셰프들이 참여하는 특별 미식 프로그램이 마련된다.축제 첫날인 23일 오후 7시에는 주 무대에서 스페셜 디너쇼 ‘나주의 부엌’이 펼쳐진다. 나주곰탕과 나주배 등 나주를 대표하는 음식과 지역 식재료를 활용한 메뉴를 선보여 지역 음식의 매력을 알릴 예정이다.가족 단위 방문객을 위한 프로그램도 다채롭게 준비된다. 24일 오전 11시와 오후 2시에는 어린이 인형극이 두 차례 진행된다. 24일부터 25일까지는 어린이와 보호자가 함께 참여하는 쿠킹 클래스가 회당 25팀 규모로 총 6회 운영된다.축제 기간 운영되는 특별 미식 체험 프로그램은 모두 10회다. 셰프와 음식 명인, 지역 대표 음식을 연계해 참가자들이 요리를 직접 맛보고 음식에 담긴 이야기를 들으며 남도 식문화의 깊이를 경험할 수 있도록 구성했다.특별 미식 체험 프로그램 참가비는 회차당 1만원이다. 현재 티켓링크를 통해 선착순 사전 예매가 진행되고 있으며, 축제 홍보 포스터의 QR코드로도 예매 페이지에 접속할 수 있다. 일부 프로그램은 현장 참여도 가능하다.축제 관계자는 “전남광주 27개 시군구의 다양한 음식문화와 남도 미식의 깊이를 한자리에서 경험할 수 있는 행사”라며 “유명 셰프와 음식 명인의 특별한 요리는 물론 나주의 오랜 음식문화와 새로운 미식 콘텐츠를 함께 즐기길 바란다”고 말했다.임형주 기자