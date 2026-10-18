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담양군, 24일 제2회 세계문화페스티벌 개최

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오전 10시~오후 7시… 담양글로벌문화관 일원서 열려
전통혼례·세계문화 공연·체험 마련…문화 다양성 나눠


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‘제2회 담양 세계문화페스티벌’ 홍보 포스터. (담양군 제공)


전남광주 담양군이 오는 24일 담양글로벌문화관 일원에서 ‘제2회 담양 세계문화페스티벌’을 개최한다.

담양군은 이날 오전 10시부터 오후 7시까지 ‘문화로 잇는 세계! 함께하는 우리!’를 주제로 세계 각국의 문화를 체험하고 다양한 문화권 간 이해와 교류를 넓히는 축제를 연다고 18일 밝혔다.

이번 행사는 다문화가족 전통혼례를 시작으로 세계문화 교류의 날 기념식과 깜짝 행사, 무료 나눔, 구매금액 일부 환급 행사 등으로 진행된다. 각국의 문화를 소개하는 다양한 공연과 체험 프로그램도 마련해 방문객들에게 색다른 문화 경험을 선사할 예정이다.

방문객이 직접 작품을 만들어볼 수 있는 체험 행사도 운영한다. 글로벌 문화강좌에서는 라탄 화병 만들기와 미니정원 만들기 프로그램을 선보인다. 참여를 희망하는 주민은 전화(061-381-5983, 070-8633-0288)로 사전 예약하면 된다.

특히 이번 축제에는 지역 상인과 예술인, 이주여성연합회, 각국 공동체, 담양글로벌문화관 등이 함께 참여한다. 참여 단체들은 각자의 문화를 소개하고 교류하며 지역사회에 문화적 다양성의 가치를 알릴 계획이다.

군 관계자는 “이번 축제가 서로 다른 문화를 이해하고 이웃과 함께 어울리는 즐거운 기회가 되길 바란다”며 “세계 각국의 문화를 가까이에서 만날 수 있는 만큼 군민과 관광객들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

임형주 기자
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