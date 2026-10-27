서울Pn

검색

2030년까지 서울안심벨 130만개… 더 촘촘해질

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

한강 달리다 아리수 마시고 인증하면 경품…서울시

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

가을밤 물들일 ‘정동야행’ 손님맞이 완료

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원, 8년 연속 ‘대한민국 건강도시상’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

영암군, 재생에너지 집적화단지 사업 속도

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

재생에너지 집적화단지 사업 예정 부지 토지소유자 간담회 개최
주민 권익 보호와 사업 시행자 공개 모집, 주민 이익공유 확대 우선


  •
영암군이 23일 삼호읍행정복지센터에서 재생에너지 집적화단지 사업 예정 부지 토지소유자 간담회를 하고 있다.


전남광주특별시 영암군이 23일 삼호읍행정복지센터에서 재생에너지 집적화단지 사업 예정 부지 토지소유자 간담회를 개최했다.

영암군은 지역에서 생산한 에너지를 지역에서 쓰는 지산지소(地産地消), 발전 이익을 주민과 공유하는 에너지기본소득 등을 실현하기 위해 삼호읍 미암 간척지 약 1700만㎡ 부지에 2GW 이상 규모의 재생에너지 집적화단지 조성을 추진하고 있다.

이날 간담회에서는 집적화단지 추진 방향으로 지자체 주도 입지 발굴 및 사업계획 수립과 토지소유자 및 지역 주민의 권익 보호, 사업 시행자 공개 모집·선정 및 주민 이익공유 확대 등을 논의했다.

특히 개별 사업자의 경쟁적 부지 확보와 불공정 계약 등으로 인한 피해를 예방하고 계획 개발이 속도를 낼 수 있도록 지자체 주도의 사업을 추진할 방침이다.

이와 함께 집적화단지 지정 이후 사업 시행자 선정 과정에서는 기후부와 협의해 사업 수행 능력과 재무 건전성, 주민 참여 및 이익공유 계획 등을 종합 검토할 계획이다.

영암군은 이날 참석자 질의응답과 의견 수렴 등을 거쳐 토지 소유자들의 집적화단지 추진동의서도 받았다.

이 동의서는 향후 집적화단지 지정 신청, 관계기관 협의 자료로 활용된다.

영암군은 이번 동의서가 기존 임대차계약의 해지·변경, 토지 사용 및 공사 승낙 등이 아니라는 점과 함께 구체적 토지 이용과 계약 조건은 추후 사업시행자 선정 시 별도로 협의할 사항이라고 설명했다.

영암군은 앞으로 집적화단지 주민 참여 이익공유 재원을 검토해 에너지 기본소득 주민 참여 수익과 에너지 복지사업 등으로 연결하는 등 사업을 구체화해 나갈 예정이다.

우승희 영암군수는 “재생에너지 집적화단지는 영암의 풍부한 빛과 바람을 군민의 소득과 지역경제 활력으로 연결하는 사업”이라며 “토지소유자와 주민의 의견을 충분히 듣고, 투명하게 사업시행자를 선정해 군민이 가장 큰 이익을 누릴 수 있도록 추진하겠다”고 밝혔다.

영암 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

맷돌 돌리고 화분 꾸미고… 강북에 펼쳐진 ‘가을 팜

강북 첫 도시농업 축제 열려

현장에서 답 찾는 ‘금천현장톡’

10개동 돌며 소통… 소통문자도 비가림 시설 건의에 “즉각 검토” 최기찬 청장 “주민목소리 경청”

마포는 인파 몰릴 핼러윈도 걱정없다

홍대 안전요원↑… 합동상황실도 유동균 청장 “현장중심 안전관리”

1800명 마음 돌본 도봉 ‘정신건강의 날’

전문의 초청 스트레스 주제 강연 자가 평가·인식 개선·상담 등 제공

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr