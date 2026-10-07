노원 가을밤 ‘새로운 달’이 뜬다

작년 132만명… 7회째 ‘달빛산책’

공공미술·미디어아트·달빛투어

서준오 “특별한 가을밤 만나길”



지난해 10월 공공미술 빛조각축제 ‘2025 노원달빛산책’가 열린 서울 노원구 당현천에서 한 관람객이 조형물을 핸드폰에 담고 있다.

노원구 제공

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서울 노원구는 공공미술 빛조각축제 ‘2026 노원달빛산책: 새로운 달’을 개최한다고 6일 밝혔다.올해 7회째를 맞는 노원달빛산책은 당현천 1.3㎞ 구간(중계역 당현1교~양지교)을 빛과 예술로 물들이는 노원의 대표 가을 축제다. 지난해에만 132만여 명이 다녀갔다. 16일 개막식을 시작으로 11월 8일까지 24일간 운영된다.전영일 예술감독이 총괄하는 올 축제는 ‘새로운 달’을 주제로 국내 아티스트 24개 팀이 참여해 30여 점의 작품을 선보인다. △뭇 생명을 위한 기도 △평화와 공존을 위한 바람 △더 나은 세상을 위한 바람이라는 세 가지 메시지를 중심으로 구성됐다. 달의 보편적 상징성을 바탕으로 개인의 염원이 공동체의 빛으로 확장되는 과정을 담아냈다.축제의 관문인 당현천 바닥분수 광장에는 가제트공방의 ‘지구의 맥박’이 자리한다. 지름 11m, 높이 6.5m 규모의 ‘상호지지 파빌리온’(가설 건축물)과 ‘모두의 의자’ 100개, 균형 블록 1000개로 구성된 가변형 공공미술 프로젝트다. 축제 기간 열린 쉼터로 운영되다가 20일, 22일, 29일에는 게릴라 팝업 놀이터로 운영된다. 시작 부분인 양지교에는 다빈치브리지(아치형 구조물) 터널 ‘달의 문(Moonlight Gate)’이 설치될 예정이다.중견 작가들의 개성 있는 작품도 만날 수 있다. △미디어 아트 1세대로 꼽히는 김창겸 작가 △‘직지’ 시리즈를 다양한 재료로 선보여 온 엄혁용 작가 △동파이프를 용접해 소나무를 빚어내는 작업으로 알려진 이길래 작가 등이다.전시 외에도 △주말 문화예술 공연 △구민 도슨트 ‘달빛해설사’와 함께하는 달빛 투어 △초·중·고등학교 및 기관 단체를 위한 맞춤형 투어 △장애인 및 이동 약자를 위한 맞춤형 해설도 함께 운영한다.서준오 구청장은 “올해 ‘새로운 달’ 아래에서 생명과 평화, 공존을 향한 각자의 바람이 하나의 빛으로 이어지는 특별한 가을밤을 만나보시길 바란다”고 말했다.유규상 기자