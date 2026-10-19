서울Pn

검색

중구, 고도제한 푼 회현동 정비 착수

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

송파 석촌호수서 가을정취 젖어볼까

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

해산물·참치 해체·경매 체험…  노량진에 진짜 바

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 도심에서 전국의 가을을 만나다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

울산 트램 1호선 차량기지 태화강역서 ‘이전’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

고압가스관·연약지반에 발목


  •
김창현 울산시 교통국장은 19일 울산시청 프레스센터에서 언론 브리핑을 갖고 있다. 울산세 제공


울산시가 도시철도(트램) 1호선 건설 사업의 핵심 시설인 차량기지 입지를 당초 예정됐던 태화강역 광장에서 노선상 다른 대체 부지로 이전한다.

부지 지하에 매설된 대형 고압 가스배관과 연약지반 탓에 당초 계획보다 공사 기간이 2년 넘게 지연되고 사업비도 300억원 이상 급증할 것으로 확인됐기 때문이다. 첫 삽을 뜨기도 전에 입지를 변경하면서 시의 사전 타당성 검증이 부실했다는 비판을 피하기 어렵게 됐다.

울산시는 19일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 “지장물 이설과 연약지반 개량 등으로 태화강역 광장 내 차량기지 설치가 공사 기간 내 완료되기 어렵다고 판단해 대체 부지를 찾기로 했다”고 밝혔다.

당초 시는 태화강역 광장 2만 3595㎡ 부지에 383억원을 투입해 종합관리동과 수소충전소 등을 갖춘 차량기지를 조성할 계획이었다. 이곳은 교통광장으로 지정된 시유지여서 별도의 토지 보상비가 들지 않고, 수소전기트램 운영을 위한 수소 배관 인프라도 이미 전면 도로(산업로)에 갖춰져 있어 최적지로 꼽혔다.

하지만 시공사의 기본설계 조사 결과, 부지 하부 고압 가스배관 이설(24개월·58억원 소요)과 연약지반 개량(24개월 소요) 등 심각한 걸림돌이 확인됐다.

공기가 27개월 지연되고 비용도 300억원 이상 급증할 것으로 예상되자, 시는 수소충전소만 태화강역에 남기고 차량기지를 대체 부지로 이전하기로 했다.

입지 변경에 따른 후폭풍도 거셀 전망이다. ‘공짜 땅’인 시유지를 포기하고 사유지가 포함된 새 부지를 매입해야 해 막대한 토지 보상비가 시의 추가 재정 부담으로 돌아왔다. 대형 SOC 사업 초기 단계에서 지하 대형 가스관이나 지반 상태조차 제대로 파악하지 못한 행정력도 도마 위에 올랐다. 시는 사업 지연에 따른 시공사 지연배상 책임 여부 등에 대해 법률 자문을 의뢰한 상태다.

김창현 울산시 교통국장은 “원활한 사업 추진과 시민 불편 최소화를 위해 대체 부지 확보가 불가피한 상황”이라며 “공기 내 건설이 가능한 최적지를 조속히 확정해 투명하게 공개하겠다”고 말했다.

울산 조원일 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

온 맘 다해 예비 부모 응원하는 서초

임산부의 날 맞아 30쌍 축하 선물

양천구민은 자동차 정비 무료로 배우세요

새달 1일 250명 이론·실습 교육

쓰레기 자원봉사도 디지털로 하는 구로

‘데이터플로깅’으로 쉽고 즐겁게

서대문, 2030년까지 구민 1인당 나무 1그루 심

나무 30만 그루 심기 프로젝트 125억 들여 숲길·공원·하천 식수

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr