김경우 서울시의회 보건복지위원장, 장애인복지시설 현장 점검 및 의견 청취



동작구립장애인직업재활센터 방문한 서울시의회 보건복지위원회 위원들.

서울시의회 제공

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서울특별시의회 보건복지위원회(위원장 김경우)는 지난 23일 장애인복지시설인 동작구립장애인보호작업장, 다움장애아동지원센터, 시립평화로운집 등 3곳을 차례로 방문해 시설 운영 현황을 살피고, 장애인의 자립과 돌봄 지원을 위한 현장 의견을 청취했다.이날 방문에는 김경우 위원장(더불어민주당, 동작2)을 비롯해 이인애 부위원장(더불어민주당, 비례), 강동길 위원(더불어민주당, 성북3), 김명희 위원(더불어민주당, 강북1), 송순효 위원(더불어민주당, 강서4), 송건우 위원(국민의힘, 양천2), 이종민 위원(국민의힘, 비례)이 참석했다. 서울시 복지실장과 복지기획관 등 관계 부서 간부들도 함께해 시설 운영상의 애로사항과 지원 필요 사항을 살폈다.첫 방문지인 ‘동작구립장애인보호작업장’에서는 장애인 근로환경과 직업재활 지원 현황을 점검했다. 위원들은 해당 시설이 장애인의 소득 창출을 지원하는 것은 물론, 지역사회 자원과 연계한 건강검진 등 다각적인 생활 지원을 통해 자립 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 하고 있다고 평가했다.김경우 위원장은 “직업재활시설은 장애인의 경제적 자립을 지원하고 지역사회와의 연계를 통해 자립 역량을 강화하는 중요한 기반”이라며 “서울시의회도 장애인 생산품의 판로 확대와 판매 활성화 등 장애인의 안정적인 근로활동을 지원하기 위한 실질적인 방안을 모색하겠다”고 밝혔다.이어 장애인거주시설인 ‘다움장애아동지원센터’를 방문해 지적장애아동의 생활환경과 돌봄 여건을 확인했다. 특히 아동들이 시설에서 생활한다는 이유로 교우관계 등에서 차별이나 편견을 겪지 않도록 별도의 출입구를 마련하는 등 아동의 사생활과 일상을 세심하게 배려하는 운영 방식에 관심을 기울였다.김 위원장은 “아이들이 어디에 생활하든 차별받지 않고 또래들과 자연스럽게 어울릴 수 있도록 세심하게 배려하는 점이 인상적이었다”며, “시설에서 생활하는 아동들도 지역사회의 일원으로 존중받으며 성장할 수 있도록 관심을 기울이겠다”고 밝혔다.또한 위원들은 ‘다움장애아동지원센터’가 서울시에서 유일하게 수행하고 있는 ‘발달장애인 긴급돌봄지원 사업’의 운영 현황을 확인했다. 이 사업은 보호자의 입원이나 경조사 등 긴급한 사유로 돌봄이 어려운 경우 발달장애인에게 일시적인 돌봄을 제공해 돌봄 공백을 예방하고 가족의 부담을 덜어주는 사업이다.김 위원장은 “가족이 갑작스러운 어려움에 처했을 때 안심하고 돌봄을 맡길 수 있는 지원체계가 필요하다”며, “긴급돌봄은 발달장애인 당사자의 안전뿐 아니라 가족의 돌봄 부담을 덜어주는 중요한 제도인 만큼, 이용 수요와 운영 여건을 살펴 지원 확대 방안을 검토할 필요가 있다”고 강조했다.마지막으로 중증 남성장애인이 생활하는 ‘시립평화로운집’을 방문해 거주 장애인의 일상생활과 프로그램 운영 현황을 살폈다. 위원들은 운동과 여행 등 다양한 활동을 통해 거주 장애인의 경험과 사회참여 기회를 넓히려는 현장의 노력과 이를 지속하기 위한 지원 필요성에 공감했다.김 위원장은 “장애인들이 시설 안에서의 생활에만 머무르지 않고, 지역사회와 교류하며 다양한 경험을 누리는 것이 중요하다”며, “거주 장애인들이 운동과 여행 등 다양한 활동을 누리며 자신의 일상을 풍요롭게 가꿀 수 있도록 필요한 지원을 살피겠다”고 말했다.끝으로 김 위원장은 “현장에서 제기된 의견이 실질적인 개선으로 이어질 수 있도록 서울시 관계 부서와 시설별 지원 방안을 면밀히 검토하고, 장애인의 자립과 돌봄, 지역사회 참여를 위한 지원이 강화될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.신성은 리포터