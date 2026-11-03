서울Pn

검색

서울광장에서 밤 9시까지 ‘소상공인 마켓’…10%

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘신통’한 북가좌동 정비사업 박차

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

주민 참여로 완성한 ‘성북’…20개동 주민자치 성

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

양천 신정4동 922번지 일대 2170가구로…오는

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘등굣길 안전해요’···현대제철 순천공장, 민관 합동 교통안전 캠페인 호응

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

순천시·순천경찰서·순천종합사회복지관 등 참여
교통안전시설 설치 통해 안전 문화 확산


  •
현대제철 순천공장이 지역내 역 유관기관과 함께 교통안전 캠페인을 벌였다.



민관 합동 교통안전 캠페인을 벌인 현대제철 순천공장과 지역내 유관기관 관계자들이 기념 사진을 찍고 있다.


현대제철 순천공장이 관내 유관기관과 협력해 교통안전 캠페인을 갖는 등 지역사회 교통사고 예방과 안전문화 확산에 기여하고 있다.

현대제철 순천공장은 3일 ‘H형 빛나는 도로’ 사업의 일환으로 순천 법원 뒤 사거리 일대에서 민관 합동 교통안전 캠페인을 벌였다. 이날 행사는 현대제철 순천공장을 비롯해 순천시 사회복지과, 순천경찰서 경비교통과·범죄예방대응과, 순천종합사회복지관, 모범운전자회 등 관계자 30여명이 등굣길 학생들의 안전한 보행 환경 조성을 위한 활동을 펼쳤다.


  •
현대제철 순천공장이 지역내 역 유관기관과 함께 교통안전 캠페인을 벌였다.


‘H형 빛나는 도로’ 사업은 지난 2021년부터 현대제철 순천공장이 추진해 오고 있는 대표적인 지역 사회공헌 활동이다. 오는 2027년까지 지속 추진하는 이 사업을 통해 교통안전 LED 보조신호등, 적색잔여시간표시기 등 다양한 교통안전시설을 설치하고 있다.

특히 이번 캠페인이 진행된 순천 법원 뒤 사거리 일대는 아파트 단지와 인접해 도보로 통학하는 학생들의 비중이 높고, 출·퇴근 시간대 차량 통행량이 많아 보행 안전에 대한 관심이 꾸준히 요구돼 온 장소다. 이날 참가자들은 등굣길 보행자와 운전자를 대상으로 ▲안전거리 확보 ▲보행 중 스마트폰 사용 금지 ▲무단횡단 금지 ▲보행자 우선 배려 운전 등의 메시지가 담긴 피켓과 현수막을 활용해 교통안전 문화 확산 캠페인을 전개했다.

한규현 현대제철 순천공장 상무는 “현대제철은 지역 유관기관과의 협력을 바탕으로 어린이와 시민 모두가 안심할 수 있는 교통환경 조성에 힘쓰고 있다”며 “앞으로도 실효성 있는 교통안전 활동을 지속 추진해 지역주민의 안전과 교통문화 선진화에 기여하겠다”고 말했다.

순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

인헌동에 뜬 ‘이동관악청’… “지방자치 완성은 참여

주민센터 찾은 박준희 구청장

근심·걱정 잊고 노을 속 힐링…행복한 중랑의 가을

류경기 구청장의 ‘가을빛 동행’

우리아이 ‘교통안전지킴이’ 성동

학부모 등굣길 만족도 조사 93% 성동 “위험 구간 인력 추가 배치”

좁은 길 넓히고 깨진 계단 고치고…‘익숙한 불편’

김길성 “일상서 체감할 수 있는 변화”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr