경기도의회-경기도 ‘여야정협치위원회’ 2일 출범… 남종섭 의장 “재정 어려울수록 머리 맞대야”



▲남종섭 경기도의회 의장이 2일 경기도의회 예담채에서 열린 ‘경기도-경기도의회 여야정협치위원회 출범식’에서 안광률 더불어민주당 대표의원, 추미애 경기도지사, 방성환 국민의힘 대표의원과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



▲남종섭 경기도의회 의장과 추미애 경기도지사, 안광률 더불어민주당 대표의원, 방성환 국민의힘 대표의원 등 참석자들이 2일 열린 ‘경기도-경기도의회 여야정협치위원회 출범식’에서 공동협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



▲남종섭 경기도의회 의장이 2일 경기도의회 예담채에서 열린 ‘경기도-경기도의회 여야정협치위원회 출범식’에서 인사말을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회(의장 남종섭)와 경기도가 주요 도정 현안을 함께 논의하고 상생 협력 방안을 찾기 위한 ‘여야정협치위원회’를 2일 공식 출범시켰다.행정사무감사와 내년도 본예산 심사를 앞둔 시점에 발족한 협치위원회는 앞으로 주요 도정 과제와 예산안을 둘러싼 사전 협의 및 이견 조율 역할을 수행하게 된다.특히 이번 협치기구 출범은 남종섭 의장(더민주, 용인3)이 그동안 일관되게 제안해 온 도·의회 간 공식 협의체 구성이 구체화된 것으로, 양 기관의 소통 및 협치 강화 노력이 가시적인 성과로 이어졌다는 평가다.남 의장은 이날 오후 도의회 예담채에서 개최된 ‘경기도의회-경기도 여야정협치위원회 출범식’에 참석해 안광률 더불어민주당 대표의원(시흥1), 방성환 국민의힘 대표의원(성남5), 추미애 경기도지사와 함께 공동협약서에 서명했다.이 자리에는 도의회 양당 수석부대표와 정책위원장, 주형철 경기도 경제부지사 등 양 기관 주요 관계자들이 배석해 협치 출발을 함께했다.이번 공동협약 체결에 따라 경기도의회와 경기도는 핵심 현안을 정례적으로 테이블에 올려 논의하고, 도출된 합의사항의 후속 이행 과정까지 체계적으로 점검하는 협치 시스템을 가동할 방침이다.협약서에는 ▲경기도지사·도의회 의장·양당 대표의원을 공동의장으로 하는 여야정협치위원회 구성 ▲주요 도정 현안과 조례안·예산안, 정책·전략사업 등에 대한 협의 ▲분기별 정례회 개최 및 정책 현안 발생 시 임시회 수시 개최 등의 내용이 담겼다.아울러 위원회의 내실 있는 운영을 뒷받침하고자 산하에 실무협의회의를 설치해, 주요 도정 현안 및 의회 상정 안건의 사전 조율과 이견 조정, 합의 내용의 이행 여부 점검 등 실무 전반을 전담하도록 규정했다.추 지사는 “경기도와 도의회가 앞으로 자주 만나고 충분히 논의해 나가며 도민께 필요한 변화를 만들어갈 것”이라면서 “필수민생사업 예산 마련부터 지방세제 개편과 국비 확보까지 함께 힘을 모아가겠다”라고 말했다.이어 안 대표의원은 “경기도의 민생예산만큼은 여야정이 머리를 맞대고 함께 지켜내야 한다”라고 말했으며, 방 대표의원은 “문제점을 파악하는 데 그치지 않고 대안까지 제시해 도민의 행복을 위한 실질적인 협치를 이뤄가겠다”라고 밝혔다.이에 대해 남 의장은 “경기도는 2014년 연정을 시작으로 도와 의회가 소통하고 협력하며 도정을 함께 책임지는 길을 찾아왔다”라며 “이번 협치위원회도 그 경험을 이어받아 경기도가 마주한 어려움을 함께 극복하는 힘을 발휘했으면 한다”라고 말했다.또한 “도와 의회는 같은 목적지를 향해 한배를 탄 사이로, 서로 맡은 역할은 달라도 가야 할 방향은 같다”라며 “재정이 어려운 시기일수록 더욱 머리를 맞대야 한다. 당장 내년도 예산부터 협치위원회에서 함께 풀어갔으면 한다”라고 강조했다.한편 경기도의회와 경기도는 앞서 제11대 의회 당시에도 2022년 11월 ‘여야정협의체’를 발족한 데 이어, 2023년 9월 ‘여야정협치위원회’를 꾸려 운영한 바 있다.양승현 리포터