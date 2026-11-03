순천시청년권익위원회, 제7대 회장 이·취임식 성료···서정영 회장 취임

청년자결주의 가치 계승과 새로운 도약 다짐

지역 청년단체 간 교류와 연대의 장 마련



순천시청년권익위원회가 제7대 회장 이·취임식에서 첨석자들이 단체 사진을 찍고 있다.



서정영 신임 회장이 인사말을 하고 있다.



손훈모 시장이 축사를 하고 있다.



김문수 의원이 표창장을 수여한 후 기념 사진을 찍고 있다.

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순천시청년권익위원회가 제7대 회장 이·취임식을 열고, 서정영 신임 회장을 중심으로 청년 권익 증진과 지역사회 참여 확대를 위한 새로운 출발을 알렸다.1일 순천 마리나웨딩홀에서 열린 이·취임식에는 손훈모 시장과 김문수 국회의원, 유영철 순천시의장, 정희선 전남광주특별시의원, 정광현·장경원·김미영·이재현 순천시의원, 고영우 순천시소상공인연합회장, 이기장 순천시청년권익위원회 자문위원 등이 참석해 축하를 건넸다.정덕화 고흥군청년권익위원회 회장, 박범문 여수시청년권익위원회 차기 회장, 천대한 고흥청년봉사단체 한울 단장을 비롯한 인근 지역 청년단체 관계자와 역대 회장단, 회원들이 함께해 지역을 넘어 전남 동부권 청년들 간 교류와 연대의 의미를 더했다.이날 행사는 지난 2021년부터 이어온 ‘청년자결주의’의 가치를 계승하고 청년들이 지역사회의 주체로서 역할을 확대해 나가기 위한 뜻깊은 자리로 마련됐다.제7대 회장으로 취임한 서정영 회장은 청년들의 자발적인 참여와 연대를 바탕으로 위원회의 활동을 확대하고, 청년들이 지역사회 현안에 적극적으로 참여할 수 있는 기반을 마련하겠다는 방향을 제시했다. 서 신임 회장은 취임사를 통해 “청년들은 단순히 지역사회 정책의 수혜자에 머무는 것이 아니라 지역의 변화를 직접 만들어가는 주체가 돼야 한다”며 “청년들의 다양한 목소리에 귀 기울이고 지역사회와의 적극적인 소통과 협력을 통해 청년들의 생각이 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.특히 “지역사회 관계기관과 청년단체와의 협력 기반을 더욱 강화해 나가겠다”며 “청년들이 서로의 경험과 의견을 공유하고, 지역 현안에 대한 고민을 구체적인 활동으로 연결하는 데 중점을 두겠다”고 덧붙였다.손훈모 시장은 축사를 통해 “청년들의 안정적인 정착과 경제적 자립을 위한 지방자치단체의 역할에 힘을 보태겠다”며 “청년들이 주거와 경제적 부담을 덜고 지역에서 안정적으로 삶의 기반을 마련할 수 있도록 시 차원의 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.이날 행사에서는 지역 청년활동과 순천시청년권익위원회 발전에 기여한 손훈모 시장, 김문수 국회의원, 유영철 순천시의장에게 감사패를 전달하며 감사의 뜻을 전했다. 고영우 순천시소상공인연합회 회장에게는 청년활동과 지역사회 발전에 기여한 고마움으로 공로패를 수여했다.이어 청년활동과 지역사회 발전에 기여한 유공자들을 대상으로 전남광주특별시의회 의장상, 순천시장 표창, 국회의원 표창, 순천시의회 의장 표창이 수여됐다.순천 최종필 기자