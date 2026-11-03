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김철우 보성군수, 전남광주 27개 시·군·구 목소리 전달···주민 체감 통합 강조

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압도적 성장의 동력은 상생
30건·568억 원 국비사업 반영 요청


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민형배 전남광주통합특별시장, 안도걸 통합특별시당위원장, 김철우 전남광주통합특별시 시장군수구청장협의회 감사 등 더불어민주당 전남광주통합특별시당-전남광주통합특별시 예산정책협의회 후 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.



전남광주통합특별시 시장군수구청장협의회 감사인 김철우 보성군수가 27개 시·군·구를 대표해 국비 지원과 지방재정 확충을 요청하고 있다.


김철우 보성군수가 3일 국회의원회관 제2세미나실에서 열린 ‘전남광주통합특별시당-통합특별시 예산정책협의회’에 참석해 국비 확보와 지역 상생을 위한 공동건의사항을 전달했다.

전남광주통합특별시 시장·군수·구청장협의회 감사인 김 군수는 이날 전남광주 27개 시·군·구를 대표해 30건, 568억원 규모의 국비사업 반영을 촉구했다. 이어 지방교부세 재원 보장, 통합지원금의 시·군·구 지원을 요청하며 주민이 체감하는 통합을 강조했다.


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전남광주통합특별시 시장군수구청장협의회 감사인 김철우 보성군수가 지방교부세 재원 보장과 통합지원금의 시·군·구 지원을 요청하며, 주민이 체감하는 통합을 강조하고 있다.


기초지방정부 대표를 맡고 있는 김철우 보성군수는 지난 8월 청와대 충무실에서 열린 ‘제10회 중앙지방협력회의’에 참석해 지방주도 성장 방안에 대한 의견을 전하기도 했다.


보성 최종필 기자
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