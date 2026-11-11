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경기TP, ‘2026 지역사회공헌 인정제’ A+등급…3년 연속 인정기관 선정

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경기테크노파크 전경


경기테크노파크가 보건복지부와 한국사회복지협의회의 ‘2026 지역사회공헌 인정제’ 심사에서 ‘A+’등급을 받아 3년 연속 인정기관에 선정됐다고 11일 밝혔다.

‘지역사회공헌 인정제’는 기업 및 기관이 보유한 인적·물적 자원을 활용해 지역 비영리단체와 교류 협력을 통해 지역주민의 삶의 질 향상과 공동체 활성화에 기여하는 등 지역사회의 복지 증진 공헌 활동을 인정해 주는 제도다.

올해 심사는 환경경영(E), 사회적 책임 경영(S), 투명경영(G) 3개 영역, 7개 분야, 19개 지표를 바탕으로 진행됐다. 유형Ⅱ(지방공공기관)에 해당하는 경기테크노파크는 전 영역에 걸쳐 고른 고득점을 받아 심사 통과 기준(120점)을 넘어섰다.

특히 전사적인 탄소중립 대응과 친환경 추진체계를 구체적으로 수립한 점, 정보공개 및 자체 감사 체계를 운영해 투명성을 확보한 점 등에서 높은 평가를 받았다.

임직원의 의견을 수렴하는 의사결정 구조를 세우고, 정성평가를 기반으로 사회공헌 활동의 체질 개선을 추진해 온 점도 긍정 평가를 받았다.

인정 갱신에 따라 경기테크노파크는 2027년 12월 31일까지 ‘지역사회공헌 인정기관’ 자격을 유지하게 됐다.

경기테크노파크 정진수 원장은 “환경보호와 투명경영, 그리고 임직원이 함께 참여하는 추진체계를 바탕으로 일궈낸 값진 결실”이라며, “앞으로 지역사회의 실제 수요를 보다 세밀하게 반영하고 유관기관과의 상생 협력을 넓혀 도민이 체감할 수 있는 ESG 책임경영을 고도화해 나가겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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