경기TP, ‘2026 지역사회공헌 인정제’ A+등급…3년 연속 인정기관 선정

경기테크노파크가 보건복지부와 한국사회복지협의회의 ‘2026 지역사회공헌 인정제’ 심사에서 ‘A+’등급을 받아 3년 연속 인정기관에 선정됐다고 11일 밝혔다.
‘지역사회공헌 인정제’는 기업 및 기관이 보유한 인적·물적 자원을 활용해 지역 비영리단체와 교류 협력을 통해 지역주민의 삶의 질 향상과 공동체 활성화에 기여하는 등 지역사회의 복지 증진 공헌 활동을 인정해 주는 제도다.
올해 심사는 환경경영(E), 사회적 책임 경영(S), 투명경영(G) 3개 영역, 7개 분야, 19개 지표를 바탕으로 진행됐다. 유형Ⅱ(지방공공기관)에 해당하는 경기테크노파크는 전 영역에 걸쳐 고른 고득점을 받아 심사 통과 기준(120점)을 넘어섰다.
특히 전사적인 탄소중립 대응과 친환경 추진체계를 구체적으로 수립한 점, 정보공개 및 자체 감사 체계를 운영해 투명성을 확보한 점 등에서 높은 평가를 받았다.
임직원의 의견을 수렴하는 의사결정 구조를 세우고, 정성평가를 기반으로 사회공헌 활동의 체질 개선을 추진해 온 점도 긍정 평가를 받았다.
경기테크노파크 정진수 원장은 “환경보호와 투명경영, 그리고 임직원이 함께 참여하는 추진체계를 바탕으로 일궈낸 값진 결실”이라며, “앞으로 지역사회의 실제 수요를 보다 세밀하게 반영하고 유관기관과의 상생 협력을 넓혀 도민이 체감할 수 있는 ESG 책임경영을 고도화해 나가겠다”고 밝혔다.
안승순 기자
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