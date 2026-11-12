“소나무재선충병 ‘사회 재난’ 지정 필요… 내년 항공방제 준비”

박은식 산림청장 전면전 선포



박은식 산림청장이 11일 정부대전청사 집무실에서 전국적으로 피해가 발생한 소나무재선충병 방제 대책을 설명하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

-산림 재난이 심각하다.“재난별로 다양한 원인이 있지만 공통적인 것은 ‘기후변화’다. 고온·건조·강풍·집중호우 등 극한 기상으로 재난 발생 위험이 커지고 피해가 확대되고 있다. 지난해 459건의 산불로 10만 5099㏊, 산사태 2637건으로 612㏊, 재선충병으로 149만그루의 피해가 발생했다. 방제의 한 축인 지방정부는 산불이나 산사태 등에 우선 동원돼 상대적으로 위험도가 적은 병해충 방제는 뒷순위로 갈 수밖에 없는 상황이다.”-재선충병 피해는.“10월 말 기준 발생 지역이 인천을 제외한 15개 시도, 전국 226개 시군구의 80.1%인 181개에 달하고 피해목이 177만그루로 잠정 집계됐다. 지난해부터 3차 대발생 피해가 이어지고 있다. 재선충병은 1988년 부산 금정산에서 처음 발병한 뒤 2차례 대발생했다. 2007년 1차 대발생은 지방자치단체의 관심 및 방제 역량 부족, 감염목 무단 반출 등으로 137만그루가 사라졌다. 2014년 2차 대발생은 역대 최대인 218만그루가 감염됐다. 1차 대발생 후 피해가 줄자 방제가 소홀해지면서 대규모 피해로 이어졌다. 3차 대발생은 코로나19로 인한 방제 차질과 기후변화로 인한 소나무의 저항력 저하 등이 원인이 됐다.”-대응이 안이했던 건 아닌지.“역량이 부족했지, 안이하게 대응한 건 아니다. 극심 지역과 경미 지역에 동일한 기준을 적용한, 경직된 방제 전략을 유지했다. 경미 지역은 ‘박멸’이 가능하지만 극심 지역은 동일 수준의 방제가 안되기에 다른 수종으로 바꾸는 등 선제적인 대책이 필요했는데 그렇지 못했다. 재선충병에 대한 사회적 ‘무관심’과 소나무에 대한 입장 정리도 부족했다. 2023년 항공방제가 중단됐지만 소나무가 중요하니까 재개를 요청하는 정부 부처나 지방정부는 없었다.”-방제가 시급한 이유는.“재선충병은 감염되면 100% 말라 죽는 치명적인 병해충이다. 실 같은 재선충이 나무에 침투해 수분과 양분의 이동 통로를 막아 고사시킨다. 한 쌍의 재선충은 20일 후 20여만마리까지 증식해 침입하면 한 달 내 잎이 시들고 붉은색으로 변한다. 치료제나 천적이 개발되지 않았다. 재선충은 자체 이동을 못 해 솔수염·북방수염하늘소의 몸에 기생해 확산한다. 감염목은 재선충과 매개충의 산란처가 되기에 제거가 유일한 대응 수단이다. 제거하지 않고 방치하면 10년 이내 소나무림의 78%가 피해를 보는 것으로 나타났다. 산불 확산과 토사 붕괴의 원인이 되기에 신속한 제거가 필요하다.”-항공방제 재개 계획은.“매개충 방제에 효과가 컸던 항공방제가 2023년 생태계와 양봉 농가 피해 우려로 중단됐다. 매개충 성충이 피해를 확산시키는 6~8월 방제 차질이 빚어졌다. 더욱이 매개충 우화 시기가 경북 지역은 7일, 강원 지역은 14일 빨라지고 활동 기간이 길어지는 등 환경이 악화하면서 피해가 커졌다. 수단 자체를 중단할 필요까지는 없었다. 항공방제 약제를 꿀벌에 위험성이 낮은, 작물에 사용하는 ‘플루피라디퓨론’ 계열 약제로 바꿔 6월 포항에서 시범 방제를 했다. 방제 데이터를 공개해 지자체가 신청하고 주민이 동의한다면 내년 우화기에는 항공방제를 적극 실시할 계획이다.”-국가방제벨트, 산업화 방제의 의미는.“국가방제벨트는 재선충병 확산을 차단하기 위한 대책이다. 피해 지역 외곽에 매개충이 넘어설 수 없는 폭 2㎞의 ‘방어선’을 구축할 예정이다. 방제벨트 내에서는 수종 전환과 예방 주사, 숲 가꾸기 등을 진행한다. 2030년까지 총연장 800㎞ 규모의 방제벨트를 운영할 계획이다. 산업화 방제는 재선충병 피해목을 이용하는 것이다. 현행 소각·훈증하는 대신 목재·건축재로 재활용하면 탄소중립에 이바지할 수 있다. 산업계는 원료를 확보하고 산주는 방제 피해 보상, 정부와 지방은 비용 절감이 가능하다. 목재업체가 인접한 서해안을 중심으로 우선 시행한다.”-예찰과 초기 방제 대책은.“산불처럼 병해충도 조기 발견과 초동 대처가 중요하다. 확인이 어려운 숫자적 접근이 아닌 지역별 면적 관리로 전환할 계획이다. 전체 산림을 1㏊ 단위의 ‘셀’로 세분화하고 위성과 인공지능(AI) 등을 활용해 피해 상황을 분석한 뒤 각 셀에 맞춰 방제 전략을 수립하게 된다. 한국산림재난안전기술공단에 ‘생산적’ 일자리로 병해충 방제 전문 ‘신속 대응반’ 설치를 검토하고 있다. 119와 같이 병해충 신고 시 출동해 방제를 실시하고 접경지역과 같은 사각지대 방제도 전담한다. 기후변화로 병해충 발생 위험이 커지면서 이상 발견 후 실험실에 가져와 분석해 대응하는 방식으로는 선제적 대응이 안 된다. 병해충이 퍼진 후 대응하는 우를 범하지 않겠다.”글·사진 대전 박승기 기자