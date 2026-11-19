

지난 2일 경기도서관을 견학한 대만도서관협회 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 경기도서관 제공

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지난해 10월 문을 연 경기도서관이 공공도서관 모델로 주목받으면서 국내외 견학이 잇따르고 있다.경기도는 올해 2월부터 11월 18일까지 도서관의 공간 구성과 공공서비스 운영 사례를 살펴보기 위해 경기도서관을 찾은 국내외 견학 방문객이 총 165회에 걸쳐 3,354명에 이른다고 밝혔다.해외에서는 캄보디아, 중국, 몽골, 스페인 카탈루냐주, 프랑스 일드프랑스주를 비롯해 대만도서관협회와 일본국립국회도서관 관계자 등이 방문했다.지난 10월 인공지능(AI)배움터 출범식에 참석한 미국, 루마니아, 일본, 튀니지, 필리핀 등 5개국 한국학 사서 관계자들은 AI스튜디오·책공방 등 첨단 장비와 창작 서비스를 누구나 무료로 이용할 수 있다는 점에 큰 관심을 보였다.이달 2일 대만도서관협회 회원들도 2층 ‘세계친구 책마을’ 등을 방문해 자국어 도서와 22개 언어로 비치된 다국어 장서를 둘러봤고, 12일 방문한 일본국립국회도서관 관계자들은 사서들이 직접 기획한 개관 1주년 ‘기후챕터’를 둘러보며 사서가 기후환경 의제를 독서와 전시, 시민참여 활동으로 연계해 도서관 서비스로 구현한 사례를 벤치마킹했다.한편, 경기도서관은 외국인 이용자의 편의를 위해 지난 10월 23일부터 오디오 가이드 서비스도 운영 중이다. 한국어·영어·중국어·일본어·프랑스어 등 5개 언어를 지원하며, QR코드를 통해 별도 애플리케이션 설치 없이 주요 공간과 서비스를 안내받을 수 있다.윤명희 경기도서관장은 “K-문학이 세계 독자들에게 영감을 주듯 K-도서관도 해외 사서와 도서관 관계자들에게 새로운 가능성을 제시하고 있다”며 “앞으로도 사서의 전문성과 공공성을 바탕으로 도서관 서비스의 새로운 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.지난해 10월 25일 수원 경기융합타운에 개관한 경기도서관은 경기도 광역 대표 도서관으로 15만 2,000여권의 도서와 26만 3,000여권의 전자자료를 보유하고 있다.연면적 2만 7,795㎡ 규모로 지하 1층부터 지상 5층까지 도서 열람과 체험, 전시, 창작공간으로 구성됐다. 개관 이후 일 평균 이용객은 3,000여명에 이른다.안승순 기자