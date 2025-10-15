구로 “누구나 인간다운 삶… 주민·전문가와 미래 설계”

22일 ‘기본이 튼튼한 구로’ 대토론

참여 희망 구민 17일까지 신청해야

서울 구로구가 오는 22일 구청 본관 5층 강당에서 ‘기본이 튼튼한 구로만들기 대토론회’를 연다.구로구 관계자는 13일 “구로형 기본사회 비전 수립과 정책 과제 발굴을 위한 자리”라며 “전문가와 시민이 함께 참여해 기본사회의 방향을 모색한다”고 했다.기본사회는 누구나 인간다운 삶을 영위할 수 있도록 공동체가 책임을 나누는 사회다. 구로구의 민선 8기 핵심 구정 목표로, 중앙정부 정책 방향에 발맞춰 실현 전략을 구체화하고 있다. 체계적으로 준비하기 위해 부구청장을 단장으로 하는 전담 조직인 기본사회추진단을 지난 8월 구성했다. 향후 실행계획을 만들고 시범사업을 발굴할 예정이다. 직원 대상 교육도 열었다.대토론회는 전문가 기조발제와 함께 통합돌봄, 사회연대, 일반제언, 주민참여 등을 주제로 한 패널 토론으로 구성된다. 시민 패널 100명과 전문가 패널 6명이 참여한다. 시민 패널은 공모와 추천을 통해 선발하며, 연령, 성별, 직업 분포를 고르게 구성한다. 참여를 원하는 주민은 17일까지 신청하면 된다.구는 토론회를 통해 생활 속 기본사회의 실현 가능성을 높이고, 구민의 시각에서 지역사회에 필요한 정책을 함께 도출해 낼 수 있을 것으로 기대한다.장인홍 구로구청장은 “대토론회는 지역사회의 미래를 주민과 함께 설계하는 중요한 자리”라며 “모든 구민이 기본적인 삶의 권리를 누릴 수 있는 기반을 마련하는 데 큰 밑거름이 되길 바란다”고 말했다.서유미 기자