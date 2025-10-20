강감찬! 관악… 낙성대공원서 문화 축제



박준희(오른쪽) 서울 관악구청장이 ‘2025 관악강감찬축제’에서 ‘고려장터’ 부스를 운영 중인 상인들을 격려하고 있다.

관악구 제공

서울 관악구가 고려 명장 강감찬 장군의 호국 정신을 기리는 ‘2025 관악강감찬축제’를 낙성대공원 일대에서 열었다고 19일 밝혔다. 이 축제는 서울에 유일한 ‘예비 문화관광축제’로 지난 17~19일 ‘시민 강감찬’을 주제로 진행됐다.축제는 17일 낙성대공원 안국사에서 리틀강감찬 4기 단원들이 참여한 ‘강감찬 장군 추모제향’으로 막이 올랐다. 이어 전통문화를 기리는 ‘인헌 휘호대회’, 인디밴드 경연 ‘비더스타’ 우승팀 등의 공연이 펼쳐졌다.18일에는 관악구의 특색을 담은 주민 주도형 체험 부스 ‘관악 퍼레이드 21’이 즐거움을 선사했다. 지역 상권이 참여한 ‘고려장터’는 10개 부스나 됐다. 가수 김수찬과 함께한 ‘시민풍류제’도 호응이 높았다.19일에는 방송인 서경석이 진행한 ‘강감찬 토크쇼’, ‘제1회 생성형 인공지능(AI) 콘텐츠 대회’가 눈길을 끌었다. 상설 프로그램으로는 귀주대첩 무기를 재해석한 가족형 놀이 체험 ‘별의별 놀이터’, 서울대 천문대와 연계한 별 관측 ‘낙성대 야별회’ 등도 인기였다.박준희 관악구청장은 “강감찬 장군의 호국 정신과 주민들의 풍류가 어우러져 모두가 즐기는 축제”라며 “대표 예비문화관광축제로서 명성을 이어 가겠다”고 말했다.﻿김주연 기자