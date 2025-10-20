풀뿌리! 종로… 하반기 반장과의 대화



서울 종로구가 다음달 19일까지 종로구 17개 동을 순화하며 ‘하반기 반장과의 대화’를 진행한다고 19일 밝혔다. 사진은 평창동에서 열린 ‘상반기 반장과의 대화’ 모습.

종로구 제공

서울 종로구가 지난 17일부터 다음달 19일까지 지역 17개 동을 순회하며 ‘하반기 반장과의 대화’를 진행한다고 19일 밝혔다. 이는 구청장이 직접 지역 곳곳에서 활동 중인 반장들을 직접 만나 주민 목소리를 듣고, 이를 구정에 반영하기 위한 자리다.17일 청운효자동을 시작으로 이번달에는 이화동(20일), 삼청동(23일), 평창동(27일), 무악동(28일), 숭인1동(31일)에서 진행된다. 다음달부터는 사직동(3일), 혜화동(4일), 가회동·부암동(5일), 종로1234가동(10일), 창신2동(12일), 창신1동·종로56가동(17일), 창신3동·교남동(18일), 숭인2동(19일) 순으로 이어진다.종로구는 앞선 ‘반장과의 대화’에서 접수된 건의 사항을 정책으로 실현하고 있다. 연지 물놀이터에는 미끄럼 방지매트를 설치하고, 숭인공원 계단에는 핸드레일을 보강해 생활 불편을 줄였다. 그동안 반장과의 대화에서 생활 밀착형 민원이나 재개발·규제 완화 등과 관련해 2023년부터 올해 상반기까지 의견 총 671건이 접수됐다.정문헌 종로구청장은 “지역의 숨은 일꾼인 반장들의 목소리를 더 가까이서 듣고, 종로의 기분 좋은 변화를 만드는 자양분으로 삼겠다”고 밝혔다.김주연 기자