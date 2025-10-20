서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

해외 신용카드로 버스·지하철 탄다…서울 ‘오픈루프

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 어르신 놀이터 25개 모든 자치구에 조성

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

구로구, 23일 G밸리 해외바이어 초청 수출 상담

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문구-세브란스병원, ‘심뇌혈관질환 예방’ 건강

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“주민 옆에 서는 의회 역할 할 것”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

남연희 성동구의회 의장


  •
남연희 성동구의회 의장


“성동구의 큰 흐름을 살피며 구민을 위한 균형과 조화를 이끌어가겠습니다.”

3선 의원으로 제9대 후반기 서울 성동구의회를 이끄는 남연희 의장은 지난달 29일 서울신문과의 인터뷰에서 “남은 임기 동안 의장으로서 통합의 중심에 서서 의원 간 화합을 이끌겠다”고 말했다.

남 의장은 성동구의회의 장점으로 “상생과 협력의 문화”를 꼽았다. 그는 “의회는 독립기관이지만 구청과 늘 같은 방향으로 걸어왔고, 정책 추진에서도 경쟁이 아닌 협조로 성동 발전에 힘을 보태고 있다”고 했다.

또 그는 “의회의 역할은 결국 주민 곁에 서는 것”이라며 “시장·경로당 등 현장을 직접 찾아야, 손님이 없어 한숨을 쉬는 상인 등 어려움을 말하는 구민들과 만날 수 있다”고 덧붙였다.

실제로 이날 오전 남 의장은 성동구 추석 맞이 대청소 행사에 참석한 데 이어 오후에는 지역 시장을 찾아 상인들을 격려했다.

남 의장은 “‘성동에 살아요’라는 말을 누구나 빠짐없이 누릴 수 있도록 언제나 현장에서 함께할 것”이라고 했다.

그러면서 남 의장은 “정치는 곧 봉사이고, 봉사 역시 정치라는 신념으로 일해왔다”며 “무엇보다 구민이 평안하고 큰 사고 없이 잘 지내는 게 가장 큰 바람”이라고 말했다.

지난해 후반기 의회가 개원하며, 새로 신설된 정책지원팀은 가시적인 성과를 내고 있다.

그는 “정책지원관이 보강되면서 의원들의 조례 발의나 5분 자유발언의 질이 높아졌다”며 “의정의 전문성과 실효성이 한층 강화됐다”고 평가했다.

유규상 기자
2025-10-20 34면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“정원인 줄”… 성북 민원실 ‘엄지 척’

‘국민행복민원실’ 국무총리 표창

“성동구청장이 직접 ‘토허제’ 안내해요”

정원오 구청장 “실수요자 보호” 전용 번호 통해 신속 행정 약속

중랑 “요양보호사 처우개선비 드립니다”

연 1회 5만원 복지포인트 지급

광진구, 취약가구의 ‘따뜻한 겨울나기’ 난방용품 전

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr