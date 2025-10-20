구의원 경력 총동원… 의료 공백 해소·디지털 미디어 교육 선도

서울Pn

동작구의회를 이끄는 사람들

이지희 부의장, 세심한 행정 감각
정세열 위원장, 연구단체 활동도
정유나 위원장, 지역살림 지킴이
변종득 위원장, 구민안전 최우선서울 동작구의회가 의원 개개인의 풍부한 경험과 전문성을 구정에 녹아내며 살기 좋은 도시를 만드는 데 앞장서고 있다.

제8대 구의회에서 운영위원회 위원장을 지낸 뒤 9대 후반기 부의장으로 의정 중심에 선 이지희 부의장은 세심한 행정 감각을 갖춘 의원으로 평가받는다. 행정재무와 예산 등 여러 분야의 위원회를 거치며 다져온 균형감 있는 판단력을 토대로 여성과 청년 정책 등 생활 밀착형 의제를 주도하고 있다.

정세열 운영위원회 위원장은 실무 경험을 정책으로 연결하는 추진력이 돋보인다. 특히 ‘소아·청소년 야간·휴일 일차의료기관 지정 및 지원에 관한 조례안’을 대표 발의하면서 의료 공백 해소에 크게 기여했다. ‘부실 공사 방지’ 연구모임 등 전문성을 요구하는 연구단체 활동을 통해 행정의 효율성도 높이고 있다.

정유나 행정재무위원회 위원장은 재정과 행정 전문가로서 지역 살림살이를 꼼꼼히 챙기고 있다. 6대 구의회에서 활동한 후 9대 구의회에 다시 돌아온 그는 합리적인 예산 편성과 집행을 견인하는 동시에 ‘디지털 미디어 리터러시 교육 지원 조례안’ 등을 발의하면서 행정의 질적 향상을 이끌었다.

복지건설위원회를 이끄는 변종득 위원장은 현장 곳곳을 누비며 구민 안전과 복지를 최우선으로 챙긴다. 사당1동 지역사회보장협의회와 동작소방서 의용소방대 등 현장에서 쌓은 경험은 그의 의정 활동에 깊이를 더한다. ‘공공 심야약국 운영 및 지원 조례안’ 등 시민의 건강권을 보장하기 위한 조례도 연이어 발의하면서 정책의 실행력도 높였다.


임태환 기자
2025-10-20 37면
